Voller Angst und Stress: Polizei rettet bei Grenzkontrolle neun Welpen aus Boxen im Kofferraum

Von: Felix Herz

Die Bundespolizei hat in Bayern nahe der Grenze zu Österreich neun verängstigte Welpen aus einem Kofferraum gerettet. © -/Bundespolizeiinspektion Freilassing/dpa

Bei einer Grenzkontrolle in Oberbayern hat die Bundespolizei neun Welpen aus einer kleinen Box gerettet. Sie kamen nun in ein Tierheim.

Marktl – Tierische Not in Oberbayern: Bei einer Grenzkontrolle fand die Bundespolizei neun Welpen in drei kleinen Boxen, die in einem Auto mit ungarischem Kennzeichen verstaut war. Den Vierbeinern ging es den Umständen entsprechend schlecht. Sie wurden an ein Tierheim übergeben.

Neun Welpen aus Boxen gerettet: Hunde voller Angst und Stress

Die bundespolizeiliche Grenzkontrolle zwischen Deutschland und Österreich fand am Dienstag, 23. Mai, nahe Marktl im Landkreis Altötting statt. Wie die Behörden am Freitag, 26. Mai, mitteilten, durchsuchten sie ein Auto mit ungarischem Kennzeichen. Im Kofferraum des Wagens fanden die Beamten dann die Boxen mit den neun Welpen.

Der Fahrer und seine Beifahrerin konnten sich demnach ausweisen, aber für die Hundewelpen bei der Überprüfung keine Papiere vorzeigen. Die kleinen Vierbeiner verschiedener Rassen waren den Angaben zufolge in drei ungesicherten und verdreckten Boxen eingesperrt. Sie hätten deutliche Anzeichen von Angst und Stress gezeigt.

Quarantäne für die Hundewelpen: Polizei übergab sie an das Tieramt

Die Bundespolizisten informierten das zuständige Veterinäramt und stellten die Welpen nach der Kontrolle in Marktl sicher. Die bisherigen Besitzer müssen sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz verantworten. Die Welpen wurden an ein Tierheim übergeben, wo sie zunächst in Quarantäne bleiben müssen. (fhz mit Material von dpa)

