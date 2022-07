Autobahnausbau: Vollsperrung auf der A3 bei Regensburg am Wochenende

Von: Nadja Pohr

Die Vollsperrung auf der A3 bei Regensburg soll von Samstag (23. Juli) um 20.30 Uhr bis Sonntag (24. Juli) um 16 Uhr andauern, teilte die Polizei am Freitag mit. © IMAGO/Manfred Segerer

Ohnehin werde für das kommende Wochenende vor einer erhöhten Staugefahr gewarnt. Hinzu kommt, dass die A3 bei Regensburg wird von Samstag bis Sonntag vollständig gesperrt sein wird.

Regensburg - Die Sommerferien sind in 14 Bundesländern gestartet. Lediglich die Kinder in Bayern und Baden-Württemberg müssen sich noch etwas gedulden. Der ADAC warnt indessen bereits davor, dass es am Wochenende durch den Reiseverkehr zu vielen Staus kommen wird. Nicht gerade hilfreich wird dabei sein, dass die A3 bei Regensburg zeitweise streckenweise gesperrt sein wird.

Vollsperrung auf der A3 bei Regensburg am Wochenende

Die Vollsperrung auf der A3 bei Regensburg soll von Samstag (23. Juli) um 20.30 Uhr bis Sonntag (24. Juli) um 16 Uhr andauern, teilte die Polizei am Freitag mit. In Fahrtrichtung Passau ist der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Wörth betroffen. In Fahrtrichtung Nürnberg wird die Strecke zwischen den Anschlussstellen Rosenhof und Neutraubling gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die Bundesstraße 8 und die Staatsstraße 2146, beziehungsweise über die Staatsstraße 2660. Autofahrerinnen und -fahrer sollen laut Polizei bis zu 15 Minuten mehr Fahrtzeit einplanen. Grund für die Sperrung ist, der Abriss eines Behelfsgerüsts für eine neue Brücke.

Ausbau der A3 bei Regensburg: Nächste Vollsperrung im Oktober

Derzeit läuft der Ausbau der A3 bei Regensburg von vier auf sechs Spuren. Die Bauarbeiten umfassen eine Strecke von rund 15 Kilometern und sollen insgesamt sechs Jahren andauern. Bei dem Ausbau werden zudem insgesamt 16 Brücken neu gebaut oder verbreitert, wie die zuständige Autobahn GmbH angab.

Über die aktuelle Sperrung berichtete der „Bayerische Rundfunk“ zuvor. Das nächste Mal soll die A3 bei Regensburg am 22. und 23. Oktober gesperrt werden. (nap/dpa)

