Von der Spur abgekommen: 27-Jähriger gerät frontal in den Gegenverkehr und verursacht schlimmen Unfall

Von: Lisa Metzger

Bei Traitsching sind in der Nacht auf Samstag zwei Menschen infolge eines Unfalls gestorben. © Maximilian Koch/Imago

Ein schwerer Verkehrsunfall auf der B20 bei Traitsching hat in der Nacht zu Samstag, 9. Dezember, zwei Menschen das Leben gekostet.

Traitsching – Im Landkreis Cham ist es in der Nacht zu Samstag, 9. Dezember, zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein 27-Jähriger kurz nach Mitternacht, gegen 0.20 Uhr, mit zwei weiteren Personen im Alter von 29 und 37 Jahren auf der B20 unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannten Gründen ist er mit dem Fahrzeug von der Fahrspur abgekommen.

Zwei Menschen sterben bei Unfall bei Traitsching im Landkreis Cham

Der 27-Jährige geriet daraufhin in den Gegenverkehr. Dort prallte der Wagen frontal mit dem Auto eines 59-Jährigen zusammen. Auch in diesem Fahrzeug saßen weitere Personen im Alter von 34, 53 und 54 Jahren.

Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass für zwei Insassen im Auto des 59-Jährigen jede Hilfe zu spät kam. Die Personen im Alter von 53 und 54 Jahren starben noch am Unfallort. Durch den Unfall wurde das Heck des 27-Jährigen auf die Leitplanke geschleudert, das Auto kam erst dort zum Stehen. Die B20 wurde für mehrere Stunden gesperrt. Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

