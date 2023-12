Das Haus aus dem 3D-Drucker oder leben im Schrebergarten – So wohnt Bayern in der Zukunft

Von: Felix Herz

Drucken Teilen

Der Wohnraum wird knapper und teurer. Hinzu kommt das steigende Bedürfnis der Menschen nach Nachhaltigkeit und Autarkie. Als Lösung entstehen die verschiedensten alternativen Wohnformen – auch in Bayern. © Rolf Poss / teamwork / Stephan Görlich / Westend61 / IMAGO / Merkur-Collage

Die Nachfrage nach alternativen Wohnformen steigt. Und die Lösungen werden immer kreativer. Inzwischen kommen die Häuser sogar aus dem Drucker.

München – Wohnraum in Bayern ist rar und teuer. Umso angesagter sind die in den letzten Jahren vermehrt aufkommenden alternativen Arten, Wohnraum zu kreieren und zu nutzen. Nachfolgend stellen wir Ihnen fünf Möglichkeiten vor, die in Bayern immer beliebter werden.

Alternative Wohnformen in Bayern: Das Tiny Haus – Maximale Effizienz

Quasi der Klassiker unter den modernen Wohnformen: das Tiny House, je nach Schreibweise auch Tiny Haus. Meist gibt es sie im Rahmen ganzer Siedlungen. Sinn und Zweck des Ganzen sind platzsparendes und damit vor allem preiswertes Wohnen, oft verbunden mit weitgehender Energie-Autarkie, beispielsweise durch installierte Solarpanele auf dem Dach.

In den letzten Jahren waren sie so oft in den Medien vertreten, wie kaum eine andere alternative Wohnform: Tiny Houses. © Stephan Görlich / Action Pictures / IMAGO

Tiny Häuser bieten flächenmäßig nur wenig Wohnraum, durch eine effiziente, oft mehrstöckige Aufteilung sowie mittels multifunktionaler Möbel, die sich im Handumdrehen verstellen oder verschieben lassen, holen die Bewohner das Maximum aus dem Platz heraus. Für viele Experten stellen Tiny Houses daher das Wohnen der Zukunft dar.

Der Bau ist teuer und dauert zu lange? Hier kommen die Häuser aus dem 3D-Drucker

Ein Haus zu bauen, für viele Menschen in Bayern die Erfüllung eines Lebenstraums, dauert sehr lange – und ist teuer. Zumindest bei der Dauer schafft diese neue Art des Hausbaus Abhilfe – denn beim Haus aus dem 3D-Drucker geht es ruckzuck. So entstehen dabei die eigenen vier Wände tatsächlich an Ort und Stelle in einem großen 3D-Drucker. Dabei gibt es noch weitere Vorteile: Umständlichere Designs sind deutlich leichter umzusetzen. Zudem ist die Isolation für gewöhnlich besser: in Zeiten hoher Energiekosten ein nicht unwichtiger Faktor.

Dieses Haus ist noch schneller fertig als das Fertighaus – denn es kommt direkt aus dem 3D-Drucker. © teamwork / IMAGO

Im schwäbischen Weißenhorn stand 2021 das erste Mehrfamilienhaus Europas, das aus dem 3D-Drucker kam – inzwischen wohnen Menschen darin. Nur beim Preis scheiden sich die Geister. Zwar stimmt es, dass ein Haus aus dem 3D-Drucker grundsätzlich kostengünstiger wäre. Doch noch ist dem nicht so. Das liegt unter anderem am speziellen Material sowie an den teuren Fachkräften, zum Beispiel Techniker, die den Bauprozess am Laptop steuern und überwachen.

Wie Lego im Kinderzimmer: Fertighäuser in Bayern

Laut Statistischem Bundesamt kam im Jahr 2022 fast jedes vierte Einfamilienhaus vorgefertigt aus der Fabrik. Der Trend der Fertighäuser ist unverkennbar. Und kurios ist er allemal, denn man staunt schon nicht schlecht, wenn das Eigenheim für die Familie aus der Fabrik kommt und zusammengesetzt wird wie die Legosteine in den Kindheitstagen.

Fertighäuser aus der Fabrik kommen in Einzelteilen, und werden vor Ort dann zusammengesteckt wie das Lego-Haus der Kinder. © Rolf Poss / IMAGO

Doch genau darum geht es bei den Fertighäusern: Sie werden in Einzelteilen zum gewünschten Ort gebracht, dort fix zusammengesetzt – von Vertragsunterzeichnung bis Montage dauert es gerade einmal sechs bis acht Monate – und fertig ist das Haus. Günstiger als die klassische Variante ist es auch noch. Schnell, preiswert und unkompliziert: die beliebten Stichworte des heutigen Wohnungsmarktes.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Moderne Wohnformen in Bayern: Eigenheim Schrebergarten

Auch ein Trend, der gerade auf der Überholspur unterwegs ist: Kleingärten, beziehungsweise Schrebergärten. Die Flucht ins Grüne, auch mitten in der Stadt, ist für viele Menschen verlockend. Hinzu kommt, dass der Garten rund um die Laube feines, selbst angebautes Gemüse ermöglicht. Ein Stück Autarkie im konsumgeprägten Leben.

Schrebergärten versprechen Naturnähe, Autarkie, finanzielle Entlastung und treue Nachbarschaft. Einen Haken hat das Ganze aber: In Schrebergärten dauerhaft wohnen ist nicht legal. © Westend61 / IMAGO

Die Nachfrage nach den Lauben in Kleingartensiedlungen ist enorm hoch. Die Pachtkosten sind meist sehr niedrig, die Nachbarschaft ist nahbar und die Unabhängigkeit hoch. Einen Haken gibt es aber: Dauerhaft wohnen dürfen die Besitzer und Mieter in den Schrebergärten nicht – das verbietet das Gesetz. Unklar, wie viele Menschen sich daran halten; oft hat es zumindest den Anschein, dass der ein oder andere Schrebergarten Hauptwohnsitz ist.

Da wohnen, wo andere Urlaub machen: Realität für Dauercamper

Quadratmeter und Besitz reduzieren und ab auf den Campingplatz – für immer mehr Menschen in Bayern wird dieser Schritt zur Realität. Als Dauercamper leben sie dann neben anderen Dauercampern und Touristen. Auf der einen Seite hat man so das ganze Jahr über ein vielfältiges Freizeitangebot, eine oft eingeschworene Nachbarschaft und lebt meist nah an der Natur.

Dauercamper genießen unter anderem den Vorteil niedriger Kosten sowie ein ganzjähriges Freizeitangebot. Im Gegenzug steht jedoch der Verzicht auf Komfort. © Kickner / IMAGO

Auf der anderen Seite steht natürlich der Verzicht auf verschiedene Komforts, im Winter gibt es zum Beispiel oft kein fließendes Wasser auf Campingplätzen. Im Gegensatz zum Wohnen im Schrebergarten ist das Dauercamping aber – wenn auch bürokratisch kompliziert – ganz legal. (fhz)

Earthship, Tiny House, Ökodorf: Acht außergewöhnliche und alternative Wohnformen in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.