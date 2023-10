„Von Ernsthaftigkeit ausgegangen“: Schule in Bayern nach Bombendrohung gesperrt

Von: Katarina Amtmann

Ein leeres Klassenzimmer. Eine Schule in Bayern wurde nach einer Bombendrohung gesperrt und durchsucht (Archivbild). © IMAGO / Michael Weber

Seit Tagen kommt es in ganz Deutschland immer wieder zu Bombendrohungen gegen Schulen. Am Donnerstag ist erneut Bayern betroffen.

Straubing - Nach einer Bombendrohung in einer Berufsschule in Straubing hat die Polizei das Gebäude am Donnerstag, 26. Oktober, gesperrt und abgesucht. Zum Zeitpunkt des Eingangs der Drohung vor dem Unterrichtsbeginn am Morgen seien noch keine Schüler in dem Gebäude gewesen, sagte eine Polizeisprecherin. Deshalb sei auch keine Evakuierung nötig geworden. Das Gebäude wurde aber gesperrt und die vorbeiführende Straße abgeriegelt.

Bombendrohungen gegen Schulen in Bayern und Deutschland

In den vergangenen Tagen war es in Bayern, aber auch bundesweit zu einer Vielzahl von Bombendrohungen an Schulen gekommen. Auch Straubing war bereits zwei Mal betroffen. Oftmals, aber nicht immer wurden die Schulen daraufhin geräumt. „Das ist immer eine Einzelfallbewertung“, so die Polizeisprecherin. „In diesem Fall ist von einer Ernsthaftigkeit ausgegangen worden.“

Ob es wie in einigen der anderen Drohungen ebenfalls Bezüge zum Gaza-Krieg, der islamistischen Hamas oder dem Krieg in der Ukraine gab, konnte sie zunächst nicht sagen. (kam/dpa)

