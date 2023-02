Vom Tod „begeistert“: Junge Frauen erfinden Bestattungen neu

Von: Elisa Buhrke

Anni Klostermeier und Magdalena Schwarzwald widmen ihre berufliche Zukunft dem Thema Tod. Mit „Plan B.“ gründen die 31-Jährigen ein neuartiges Bestattungsinstitut in Regensburg.

Regensburg – Jährlich sterben in Deutschland rund eine Million Menschen laut Statistischem Bundesamt. Damit ergreifen Anni Klostermeier und Magdalena Schwarzwald einen Beruf, der immer gebraucht wird: Bestatterin. Doch mit ihrem neuen Bestattungsinstitut „Plan B.“ in der Regensburger Altstadt wollen sie so einiges umkrempeln. Die Trauer-Kultur sei im Wandel, sagen sie, und planen nicht nur Workshops für akut Trauernde ein, sondern auch für diejenigen, die nicht unmittelbar betroffen sind. Dennoch betonen sie im Interview mit Merkur.de, „dass wir selbstverständlich die gleichen grundlegenden Aufgaben übernehmen, wie alle anderen auch.“

Die Idee, sich als Bestatterinnen selbstständig zu machen, sei „aus einem scherzhaften Gespräch zwischen zwei Vorlesungen“ entstanden. Im Anschluss an ihr Masterstudium der Perimortalen Wissenschaften setzen die jungen Frauen ihren Plan nun in die Tat um.

Tod und Trauer: Regensburgerin hatte „noch nie Berührungsängste“

Ursprünglich kommen beide aus dem Bereich der Sozialen Arbeit, in dem sie ihren Bachelor absolviert haben. „Für uns steht dementsprechend die Begleitung der Menschen in ihrem Trauerprozess im Vordergrund“, erklären sie unserer Redaktion. Durch ihr junges Alter mischen sie die Branche auf: „Obwohl wir ungern den ‚Generations- oder Geschlechterkonflikt‘ aufmachen, sind wir eine neue Generation junger Unternehmerinnen“, erzählen die beiden, „und soziale und ökologische Nachhaltigkeit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie und mentale Gesundheit im Arbeitskontext [...] sind Teil unseres Selbstverständnisses“.

Schon in der Schule wollte ich ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut machen.

In ihrem Masterstudium der Perimortalen Wissenschaften an der Universität Regensburg haben sie sich mit dem breiten Themenfeld von Sterben, Tod und Trauer befasst. Perimortal bedeutet: der Zeitraum um den Tod herum – also ein Arbeitsbereich, der in einer alternden Gesellschaft wie Deutschland immer mehr Bedeutung gewinnt. Anni K. war bereits seit ihrer Kindheit von dem Thema fasziniert und zeigt keine Berührungsängste: „Schon in der Schule wollte ich ein Praktikum in einem Bestattungsinstitut machen, aber ich war allen noch zu jung.“

Junge Frauen gründen Institut für Trauer und Bestattungen

Magdalena S. hat hingegen durch ein Praktikum bei einem Berliner Bestatter ihren Wunschjob entdeckt. „Ich hätte nie gedacht, dass dieser Beruf und die Möglichkeit, Menschen in schwierigen Situationen zu unterstützen, mich derart beeindrucken werden“, gibt sie zu, „aber dann war ich berührt und begeistert.“ Gleichzeitig habe sie festgestellt, dass die meisten Bestatter kaum neuartige Konzepte ausprobieren würden. Das wollen die beiden Frauen ändern.

Sprechen über den Tod ohne Tabus: Junge Gründerinnen Anni Klostermeier und Magdalena Schwarzwald aus Regensburg. © Anette Klostermeier, Magdalena Schwarzwald

Neben den klassischen Aufgaben - Abholen, Waschen und Kleiden der Toten, Organisation der Beerdigung und Begleitung der Angehörigen – bieten die zwei Pädagoginnen zusätzliche Veranstaltungen an: „Also Trauergruppen oder Workshops, um sich in einem sicheren Raum immer wieder bewusst mit der eigenen Trauer auseinandersetzen zu können.“ Andererseits solle es auch „kulturelle und kreative Angebote“ für nicht akut Betroffene geben.

„Im Bereich Trauerkultur bewegt sich gerade sehr viel“ – Immer mehr Austritte aus der Kirche

Magdalena S. betont, wie belastend ihre Arbeit als Bestatterin sein kann: Sie habe bereits eine Person, die Suizid begangen hat, beerdigt als auch eine Frau, in der sie sich beinahe selbst wiedererkannt hätte: „Wir waren ungefähr gleich groß, gleiche Statur, 20 Jahre Altersunterschied. Aber sie lag tot vor mir und ich bin noch am Leben. Das hat bei mir viel bewegt.“ Doch gerade in Situationen, die insbesondere für die Angehörigen sehr herausfordernd seien, „wird deutlich, wie wichtig eine gute Begleitung ist.“ Auch körperlich verlange der Beruf viel Kraft und die richtige Technik ab.

Ihre Arbeit nehmen beide trotz alledem als sehr sinnstiftend wahr: „Im Bereich Trauerkultur bewegt sich in unserer Gesellschaft gerade zum Beispiel durch die zunehmende Abkehr von religiösen Institutionen sehr viel.“ Dennoch bräuchten die Menschen Halt gebende Rituale, um den Verlust eines Angehörigen zu verarbeiten. Am Samstag, 4. März, veranstaltet „Plan B. – individuelle Bestattungen“ einen Tag der offenen Tür in der Obermünsterstraße 17. Spätestens nach diesem Termin soll das Bestattungsinstitut auch offiziell eröffnen.

