„Unverhältnismäßig, rechtswidrig, widersinnig“: Stadt Regensburg unterliegt im Berg-Streit vor Gericht

Von: Stefan Aigner

Blick auf den umstrittenen Berg im Gleisdreieck. © Schmack GmbH

Im Rechtsstreit um einen 400.000-Tonnen-Berg mit einem Bauträger hat die Stadt nun auch in zweiter Instanz das Nachsehen.

Regensburg – „Unverhältnismäßig“. „Komplett widersinnig“. „Rechtswidrig“. Es sind deutliche Worte, mit denen der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in München die Stadt Regensburg im Rechtsstreit mit dem Bauträgerunternehmen Schmack GmbH abblitzen lässt.

Streit um Erdwall im Stadtosten von Regensburg: 230.000 Kubikmeter, 400.000 Tonnen

Es geht um einen Erdwall im Gleisdreieck, im Stadtosten von Regensburg – 230.000 Kubikmeter Volumen, 400.000 Tonnen schwer. Und die Anordnung der Stadt Regensburg, diesen Berg beseitigen zulassen, ist mit dem Beschluss des VGH nun endgültig vom Tisch. Die Entscheidung ist nicht anfechtbar. Die Stadt kostet der Rechtsstreit über zwei Instanzen laut eigenen Angaben 186.250 Euro.

Der Erdwall, dessen Beseitigung die Stadt Regensburg erwirken wollte, soll nach den Vorstellungen der Brüder Ferdinand und Martin Schmack als Lärmschutz Quartier „Dreibrücken“ dienen, das die beiden Bauträger im Gleisdreieck planen.

Statt Erdwall als Lärmschutz acht Jahre Streit und Stillstand

2014 hatte der Regensburger Stadtrat den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan gefasst – inklusive des besagten Bergs. Für zwei Jahre hatte die Stadt zunächst die Zwischenlagerung von Aushub genehmigt, der von nahegelegenen Baustellen stammte. Die damit verbundene Hoffnung: Binnen zwei Jahren würde der Bebauungsplan für „Dreibrücken“ fertiggestellt sein und der Berg dann dadurch „legalisiert“ werden.

Doch es kam anders. Beim Bebauungsplan ging nichts voran. Die Genehmigung zur Zwischenlagerung lief aus und Stadt und Schmack liegen seitdem miteinander im Clinch – nicht nur wegen des Berges. Dessen Beseitigung ordnete die Stadt im Oktober 2019 an – bei Androhung eines Rekordzwangsgeldes in Höhe von mehr als einer Million Euro.

Rechtsstreit um 400.000-Tonnen-Berg: Schon letzten Sommer verlor die Stadt vor Gericht

Im Sommer 2022 war Schmack mit einer Klage gegen diesem Bescheid bereits vor dem Verwaltungsgericht Regensburg erfolgreich. Bereits hier beurteilten die Richter die Beseitigungsanordnung als unverhältnismäßig und rechtswidrig. Diese Entscheidung hat nun auch der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigt und den Antrag der Stadt Regensburg auf Zulassung der Berufung zurückgewiesen.

Der Berg aus Aushubmaterial stelle im Gegensatz zur Ansicht der Stadt Regensburg keinen Abfall dar. Insbesondere liege keine Umweltgefährdung vor, „die gemeinwohlverträglich beseitigt werden müsste“. Die Stadt lege hierfür keinerlei Nachweis vor, so der VGH.

Auf der anderen Seite gebe es ein von Schmack beauftragtes Sachverständigengutachten, das eine Gefahr für die Umwelt verneine. Auch sei „nicht erklärbar“, warum die Stadt über acht Jahre hinweg nichts unternommen habe, wenn es den konkreten Verdacht einer Gefährdung gegeben hätte, heißt es in dem Beschluss.

Verwaltungsgerichtshof beurteilt Beseitigungsanordnung als rechtswidrig und „komplett widersinnig“

Der Bescheid sei „wegen unsachgemäßer Ermessensausübung und wegen Unverhältnismäßigkeit (…) rechtswidrig“. Zunächst habe die Stadt Regensburg die Planung des Erdwalls jahrelang begrüßt und unterstützt. „Es fehlt an jeder nachvollziehbaren Begründung, warum die Beklagte nunmehr ihre Haltung um 180 Grad ändert und den gemeinsam geplanten Erdwall als Abfall qualifizieren möchte“, so das Gericht. Auch seien keine milderen Mittel als die Beseitigung in Betracht gezogen worden.

Als „komplett widersinnig“ bezeichnen es die Richter zudem, „230.000 Kubikmeter Erdaushub (mit 14.790 LKW-Fuhren) abzutransportieren und sodann wieder zur Geländemodellierung zurück zu verbringen“.

Trotz deutlicher Niederlage vor Gericht: Regensburger OB sieht keine Fehler

Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer und Regensburgs Rechtsreferent Walter Boeckh scheinen von alledem unbeeindruckt. In einer städtischen Presseerklärung sprechen beiden davon, dass die Entscheidung, in die zweite Instanz zu gehen, der „richtige Weg“ gewesen sei.

Der Gang zum VGH „basierte auf einer fundierten Stellungnahme einer auf Abfallrecht spezialisierten Anwaltskanzlei zu den gegebenen Erfolgsaussichten, die so auch Grundlage einer städtischen Gremienentscheidung zur Anbringung des Antrages gewesen ist“, lässt sich die OB zitieren.

Rechtsreferent der Stadt Regensburg nach Gerichtsschlappe: Rechtsstreit war „dringend angezeigt“

Ungeachtet der Feststellung des VGH, derzufolge der Rechtsstreit keinerlei grundsätzliche Bedeutung hat und auch keine besonderen rechtliche Schwierigkeiten aufweist, vertreten der Rechtsreferent und OB die Auffassung, dass es „dringend angezeigt“ gewesen sei, die Rechtslage zu klären. Insbesondere „mit Blick auf die divergierenden Einschätzungen der Gerichte, Fachstellen und Träger öffentlicher Belange zur Einordnung des Materials“.

Walter Boeckh verteidigt den Antrag auf Zulassung der Berufung zudem damit, dass diese Entscheidung „auf einer rechtlichen und wirtschaftlichen Gesamtabwägung“ beruht habe, „an der sämtliche beteiligte Fachämter der Stadt mitwirkten“. Man habe eine abschließende Klärung durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof herbeiführen müssen.

Doch nun sei „erfreulicherweise (…) geklärt, dass der Hügel im Gleisdreieck nicht nach Abfallrecht zu behandeln ist“. Nun wolle man sich mit dem Investor darüber abstimmen, wie es weitergehe.

