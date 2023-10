Vorfall in Psychiatrie: 14-Jähriger verletzt Kind (7) und Mann (63) schwer

Von: Lisa Metzger

Am Donnerstag (26. Oktober) hat ein 14-Jähriger zwei Menschen in einer psychiatrischen Einrichtung in Regensburg angegriffen und schwer verletzt. Darunter auch ein Kind.

Regensburg – In der psychiatrischen Einrichtung für Kinder und Jugendliche des Bezirksklinikums Regensburg (medbo) hat ein 14-Jähriger am Donnerstag, 26. Oktober, in einer geschlossenen Einrichtung zwei Menschen schwer verletzt - darunter ein 63-Jähriger und ein erst sieben Jahre altes Kind. Das geht aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur vifogra am Freitag hervor. Beide Opfer erlitten schwere Verletzungen. Laut Informationen von vifogra sei der Gesundheitszustand des 63-Jährigen mittlerweile stabil. Wesentlich schwerwiegender sollen jedoch die Verletzungen des 7-jährigen Jungen sein. Er befindet sich in einem äußerst kritischen Zustand.

Verdacht auf extremistischen Hintergrund: 14-Jähriger verletzt zwei Menschen schwer

Gegen 9:30 Uhr am Donnerstagvormittag ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberpfalz ein Notruf ein. Ein jugendlicher Patient der Einrichtung in der Vitusstraße soll zwei Personen verletzt haben. Die Beamten rückten sofort an, bereits fünf Minuten später konnte eine Streife der Regensburger Polizei einen 14-Jährigen festnehmen. Er steht im Verdacht, zunächst einen 63-Jährigen und anschließend ein siebenjähriges Kind mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben.

Ein 27-jähriger Mitarbeiter soll den 14-Jährigen nach Angaben von vifogra überwältigt haben. Hierbei zog sich der Mann Verletzungen an der Hand zu, konnte nach einer ärztlichen Behandlung das Krankenhaus aber wieder verlassen.

Die Polizei ermittelt nun vor Ort. Da der Tatverdächtige mit seinen 14 Jahren strafmündig ist, wurde dieser am Freitag, 27. Oktober, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgerichts Regensburg vorgeführt. Auch die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) wurde hinzugezogen und hat die Ermittlungen übernommen. Grund: Aufgrund von vorliegenden Erkenntnissen können extremistische Bezüge beim Tatverdächtigen nicht ausgeschlossen werden. Nach ersten Informationen wurden Beweismittel sichergestellt. Darunter schriftliche Unterlagen sowie das Mobiltelefon des Jugendlichen.

14-Jähriger plante schwerste Gewalttaten – vermutlich auch an einer Schule

Der tatverdächtige 14-Jährige aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab ist für die Polizei kein unbekannter: Bereits seit Jahresbeginn befasst sie sich mit ihm, da er sich als Strafunmündiger intensiv mit der Planung und Durchführung von schwersten Gewalttaten beschäftigt hatte. Hierzu soll er unter anderem einschlägige Chatgruppen in Messenger-Diensten genutzt haben.

Nach Informationen der Deutschen Presseagentur (dpa) sollen Zeitungen der Mediengruppe Bayern bereits am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Regensburg berichtet haben, dass der Jugendliche eine Gewalttat an einer Schule in der Oberpfalz geplant habe. Die Behörde selbst war zunächst nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

