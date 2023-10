Regenmassen statt Schneelasten: Wetter-Vorhersage für Bayern korrigiert – Aber Ausreißer plötzlich möglich

Von: Felix Herz

„Aus die Maus“, sagt Meteorologe Dominik Jung über die Schnee-Prognose. Stattdessen erwartet Bayern viel Regen und kühle Luft. Doch eine Ausnahme ist möglich.

München – In diversen Wetter-Vorhersagen der letzten Tage war stets die Möglichkeit thematisiert worden, dass bis Ende Oktober, vor allem am Samstag, 21. Oktober, Schnee bis in tiefe Lagen möglich sei. Diese Prognose wurde nun, das erklärt Meteorologe Dominik Jung im aktuellen wetternet-Video auf YouTube, gekippt. Und zwar von allen großen Wettermodellen, also vom deutschen, europäischen und amerikanischen. Stattdessen wird es richtig nass bis November.

Wetter-Vorhersage für Bayern: Regen statt Schnee – aber davon reichlich

Generell bezeichnet der Diplom-Meteorologe das Wetter bis Anfang November als „Vollherbstwetter“. Alles normal also für diese Jahreszeit, nachdem das Wetter seit Anfang September bis Mitte Oktober so unnormal war. Die Temperaturen in den kommenden zwei Wochen liegen auf Herbstniveau, es regnet viel, die Sonne lässt sich eher selten blicken. Doch ein Ausreißer zeichnet sich ab.

Bis Anfang November dürfte es ziemlich nass werden in Bayern. Das geht aus den aktuellen Wetter-Vorhersagen hervor. (Symbolbild) © Wolfgang Maria Weber / IMAGO

Entgegen dem bundesweiten Wetter sind in Bayern am Donnerstag, 19. Oktober, und Freitag, 20. Oktober, nochmal bis zu 20 Grad möglich, heißt es im wetternet-Video von Jung. Zum Vergleich: In nördlichen Regionen hat es an denselben Tagen teils nur sechs und sieben Grad.

Die kommenden Tage im Wetter-Blick: Der Herbst ist voll da

Beim Blick auf die konkrete Wetter-Vorhersage für die nächsten Tage wird aber deutlich, dass der Herbst nun voll da ist. Am Mittwoch, 18. Oktober, schaut noch die Sonne raus bei bayernweiten 18 Grad, am Donnerstag und Freitag sind die angesprochenen bis zu 20 Grad möglich. Dann aber geht es nach unten, von Nürnberg im Norden (hier die Franken-Vorhersage lesen) bis München im Süden wird es von Samstag, 21. Oktober, bis einschließlich Donnerstag, 26. Oktober, meist rund um 15 Grad warm – mal etwas mehr, mal etwas weniger.

Spannend ist aber noch der Blick auf die veranschlagten Regensummen bis Anfang November. So ist laut amerikanischem Wettermodell bis zum 2. November noch mit viel Regen im Freistaat zu rechnen. Mindestens 80 Liter pro Quadratmeter an Regensumme zum Beispiel in München. Am Alpenrand kann es sogar noch mehr werden. Etwas trockener wird es nur im Nordwesten Bayerns. So also das Fazit auch des wetternet-Videos: „Regenmassen statt weißer Überraschung“. (fhz)

