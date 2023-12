Wetter-Experte wird deutlich: So stürmisch werden die Feiertage in Bayern – „sehr unbeständig“

Von: Lisa Metzger

Statt beschaulicher Winterromantik werden die Weihnachtstage in Bayern stürmisch. Das Wetter zeigt nicht nur seine windige Seite, sondern bringt auch Dauerregen mit sich.

München – Wenige Tage vor dem Weihnachtsfest müssen sich die Menschen in Bayern auf stürmische Zeiten einstellen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt bereits jetzt, dass es bis Freitag, 23. Dezember, sehr wechselhaft wird: Gebietsweise besteht Dauerregengefahr, in den Alpen kann es teils zu markanten Neuschneemengen kommen, im Bergland zeitweise zu starken Schneeverwehungen. Im Flachland soll es zu stürmischen Böen kommen, besonders im Alpenvorland und generell im Bergland auch schwere Sturmböen. In höheren Lagen der Alpen und des Bayerwalds könne es auch zu orkanartigen Windstößen kommen.

Niederschläge von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter, teils auch mehr, sollen möglich sein – oberhalb von etwa 1200 m dann auch in Form von Schnee. Dort kann der Neuschnee dann zwischen 40 und 50 Zentimeter betragen. Sonst liegt die Schneefallgrenze für das Weihnachtswochenende bei 400 bis 600 Meter. Im Bergland – einer Höhenlage von über 700 bis 800 Metern, was der Lage von Kreuth, Immenstadt im Allgäu oder Oberammergau entspricht – wird es voraussichtlich nur leichte Schneefälle geben. Die Gefahr von Schneeverwehungen besteht aber auch hier.

Dauerregen und starke Windböen werden in den kommenden Weihnachtstagen in Bayern erwartet. © Imago/imageBROKER/Guenther Schwermer/Jan Eifert/Canva Collage

Gefahr vor Dauerregen steigt über die Feiertage

Im Bayerischen Wald rechnet der DWD mit Schnee. „Dort kann es nicht schneien, es wird schneien“, sagt Guido Wolz, vom DWD in München. „Allerdings wird die Schneefallgrenze bis Donnerstagabend über 1000 Meter ansteigen“, dann komme Schnee nur noch auf den höher gelegenen Gebieten und Berggipfeln vor. Insgesamt, so schätzt Wolz die derzeitige Lage ab, wird es „sehr unbeständig“, besonders in den östlichen Mittelgebirgen – vom Frankenwald bis in den Bayerwald wird Regen an der Tagesordnung sein. „Es wird sehr nass“, sagt Wolz.

Auch am Sonntag, 24. Dezember und dem darauffolgenden ersten Weihnachtsfeiertag soll es auch weit verbreitet starke bis stürmische Böen geben, vor allem an den Küsten und im Bergland. Am Alpenrand sogar Orkanböen. Durchgehend ist mit Regen zu rechnen, ab Montag soll auch die Schneefallgrenze sinken – auf um die 1200 Meter im Süden. Damit dürften die Menschen in Bayern weitestgehend schneefreie Feiertage haben.

