Polizeikontrolle: Baby liegt komplett ungesichert in Auto - Vater muss wegen anderer Entdeckung fast in Haft

Von: Katarina Amtmann

Statt sie in ihren Sitzen richtig anzuschnallen hat ein Mann zwei Kinder ungesichert im Auto gehabt. Baby und Kleinkind lagen beziehungsweise saßen „komplett ungesichert“ im Wagen. © IMAGO / Westend61

Ein Mann (38) wurde angehalten, im VW-Bus fand die Polizei seine komplett ungesicherten Kinder. Außerdem stellten sie fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl vorlag.

Erlangen - Das hätte im Ernstfall schlimm ausgehen können: Der Fahrer eines Kleinbusses war Montagnacht (13. März) auf der A3 in Richtung Würzburg unterwegs und wurde von der Polizei angehalten - mit zwei ungesicherten Kindern im Fahrzeug. Die Kontrolle hatte noch weitere Folgen, wie es in einer Pressemitteilung der Verkehrspolizei Erlangen heißt.

Polizei hält Fahrer von VW-Bus an - Kleinkind und Säugling „komplett ungesichert“ im Fahrzeug

Gegen 1.50 Uhr wurde der 38-Jährige mit seinem VW-Bus von einer Streife der Verkehrspolizei Erlangen am Parkplatz „Weißer Graben“ angehalten. „Im Auto sitzend bzw. liegend die komplett ungesicherten Kinder des Mannes. Ein Kleinkind und ein Säugling“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Gegen den Fahrer bestand außerdem auch noch ein Haftbefehl wegen Steuerhinterziehung. Grund war die Einfuhr von unversteuerten Zigaratten. „Auch jetzt wurden wieder unversteuerte Zigaretten, insgesamt 182 Schachteln, im Fahrzeug aufgefunden“, so die Polizei.

Mann hat Kinder komplett ungesichert im Fahrzeug - Gegen Fahrer liegt schon Haftbefehl vor

Das Bußgeld für die ungesicherten Kinder konnte noch vor Ort gezahlt werden. Für den Haftbefehl reichte das Geld allerdings nicht. „Deshalb zahlte eine Bekannte bei der Polizei in Rheinland-Pfalz stellvertretend die Geldstrafe in vierstelliger Höhe ein, damit der 38-jährige nicht in Haft musste“, so die Beamten weiter. Die gefundenen Zigaretten wurden einbehalten und erneut ein Strafverfahren eingeleitet.

Der Mann durfte seine Fahrt - mit ordentlich gesicherten Kindern - fortsetzen. (kam)

