Aus Kritik an Hubert Aiwanger: Höchstadts Bürgermeister verlässt die Freien Wähler

Von: Elisa Buhrke

Der Bürgermeister von Höchstadt, Gerald Brehm, tritt aus der Partei der Freien Wähler aus. Er kritisiert die zu starke Rechtsorientierung unter Parteichef Aiwanger.

Höchstadt - Gerald Brehm, Bürgermeister der mittelfränkischen Stadt Höchstadt an der Aisch, hat seinen Austritt aus der Partei der Freien Wähler verkündet. Grund dafür ist seine kritische Haltung gegenüber Parteichef Hubert Aiwanger. Brehm äußerte am Dienstag, 17. Oktober, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Freien Wähler unter Aiwanger einen starken Rechtsruck vollzogen hätten. Sie stünden politisch nun deutlich rechts von der CSU. Diese Information wurde zuerst vom Onlineportal fraenkischertag.de veröffentlicht.

Bürgermeister tritt aus Partei der Freien Wähler aus – wegen Aiwanger

„Es ist klar, dass die Richtung der Partei durch die Auftritte von Hubert einseitig geprägt ist“, so Brehm. Er kritisiert, dass Aiwanger eine antisemitische Flugblatt-Affäre aus seiner Jugend ausgenutzt habe, anstatt die Situation mit der gebotenen Demut zu behandeln. Die Freien Wähler waren nach der Affäre hingegen deutlich im Aufwind – Aiwanger hat bei der Landtagswahl am Sonntag, 8. Oktober, das Direktmandat in seinem Stimmkreis Landshut geholt.

2006 kandidierte Brehm (unten rechts) für das Amt des Landesvorsitzenden der Freien Wähler in Bayern. Er verlor gegen Hubert Aiwanger (oben rechts). © Merkur.de Collage: IMAGO / agefotostock (links) und picture-alliance/ dpa/dpaweb | DB Freie Wähler Bayern (rechts)

Brehm war bereits zuvor als interner Gegner Aiwangers bekannt. Bei der Wahl zum Landesvorsitzenden im Jahr 2006 unterlag er dem heutigen bayerischen Wirtschaftsminister. Nach Ende seiner Amtszeit will Brehm nicht mehr für das kommunale Amt des Bürgermeisters in Höchstadt kandidieren. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.