Während Polizeikontrolle in der Oberpfalz: Einsatzkräfte werden zu Geburtshelfern

Einsatz in der Nacht

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Christian Einfeldt schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Schreie einer Frau unterbrechen die Arbeit der Polizei. Während einer polizeilichen Kontrolle wurden Einsatzkräfte aus der Oberpfalz plötzlich zu Geburtshelfern.

Vohenstrauß – Für die Polizei war der vergangene Nachtdienst in Vohenstrauß (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) alles andere als gewöhnlich. Einsatzkräfte wurden in den frühen Morgenstunden des 13. Februar 2023 auf ein Auto, das in der Waidhauser Straße Halt gemacht hatte, aufmerksam. Nach Berichten der Polizei stellte sich heraus, dass gegen einen der beiden Fahrzeuginsassen, einen 43-jährigen Mann, eine Fahndung vorlag. Hintergrund war eine vorliegende Anklage aufgrund eines Diebstahl-Deliktes.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Bei der zweiten Person, die sich zum Zeitpunkt der polizeilichen Kontrolle im Auto befand, handelte sich um seine schwangere Ehefrau. Noch während die Verantwortlichen den 43-jährigen Mann in einer Vernehmung zur zurückliegenden Straftat befragten, hörten sie entfernte Schreie – die seiner Frau, die gerade dabei war, deren Kind auf die Welt zu bringen.

Noch vor Ankunft des Notarztes: Kind kommt im Auto zur Welt – dank Hilfe der Polizei Oberpfalz

In einer Pressemitteilung schreibt das Polizeipräsidium Oberpfalz, dass die Beteiligten „laute Schreie“ vernommen hätten. Sie konnten sie aus Richtung des Fahrzeugs des 43-Jährigen orten – dort, wo die Frau auf ihren Mann gewartet hat. Die Geburt ihres Kindes stand unmittelbar bevor. Ausreichend Zeit, um ins nächstgelegene Krankenhaus zu fahren, blieb nicht mehr. Schon bei Ankunft der polizeilichen Einsatzkräfte und ihres 43-jährigen Mannes hatten die Wehen eingesetzt.

+ Einsatzkräfte der Polizei Oberpfalz mussten bei einer Geburt eines Kindes Unterstützung leisten. (Symbolbild) © U. J. Alexander/Imago

Die Polizei rief noch den Rettungsdienst und Notarzt. Die Geburt fand jedoch ohne deren Anwesenheit statt. Wenig später fuhr der alarmierte Rettungsdienst die Familie in eine Klinik. Wie in der Situation, als eine Mutter mit ihrem Baby auf der Autobahn liegengeblieben war, und die Polizei Sprit mit Geld aus der Kaffeekasse besorgt hatte, zeigte dieses Mal auch die Polizei Oberpfalz Engagement.

Untersuchungen bestätigten, dass sowohl Mutter als auch Kind die nächtliche Aktion gut überstanden hatten. Einfluss auf die gemeinsame Zukunft der Familie hat der ursprüngliche Grund des polizeilichen Einsatzes, die Fahndung gegen den 43-jährigen Mann, übrigens nicht. Laut Polizeibericht konnten die Belange der Fahndung bereits geklärt werden.

Alle Nachrichten aus Regensburg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.

Rubriklistenbild: © U. J. Alexander/Imago