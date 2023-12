Wagen nach Frontalzusammenstoß in Wald geschleudert: Vierköpfige Familie verletzt – Junge Frau in Lebensgefahr

Von: Felix Herz

Bei einem Frontalzusammenstoß wurden alle Mitglieder einer vierköpfigen Familie verletzt. Die Unfallursache bleibt unklar. © NEWS5 / Grundmann

Ein tragischer Unfall in Mittelfranken fordert mehrere Verletzte. Eine junge Autofahrerin schwebt in Lebensgefahr.

Röttenbach – Ein tragischer Frontalzusammenstoß ereignete sich in Mittelfranken am Sonntag, 10. Dezember, auf der Bundesstraße 2 im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Dabei kollidierte eine junge Frau mit einem entgegenkommenden Opel. Der heftige Aufprall schleuderte das Fahrzeug der 20-jährigen Autofahrerin an das an der Straße angrenzende Waldstück.

Die junge Frau wurde dabei lebensgefährlich verletzt. In dem Opel saß eine vierköpfige Familie, wie die Polizei berichtete. Die beiden Elternteile und ihre zwei neun Monate alten Zwillingskinder wurden ebenfalls verletzt – ein Kind davon schwer.

20-Jährige am Unfallort reanimiert – Unfallursache bislang unklar

Am Unfallort musste die schwer verletzte Autofahrerin reanimiert werden, so ein Polizeisprecher am Sonntagabend. Sie wurde daraufhin in ein Krankenhaus transportiert. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall in Röttenbach (Landkreis Roth) geführt haben, sind noch nicht geklärt.

Der Redakteur Felix Herz hat diesen Artikel verfasst und anschließend zur Optimierung nach eigenem Ermessen ein KI-Sprachmodell eingesetzt. Alle Informationen wurden sorgfältig überprüft.