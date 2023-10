Landtagswahl in Unterfranken: Gewinner, Verlierer – und ein Denkzettel für die Ampel

Von: Felix Herz

Die Wahllokale haben geschlossen, das vorläufige Ergebnis der Landtagswahl 2023 steht fest. Wem haben die Menschen in Unterfranken für die nächsten fünf Jahre ihr Vertrauen geschenkt?

Deutliches Signal aus Unterfranken : Wählerinnen und Wähler mit Ampel-Unmut.

: Wählerinnen und Wähler mit Ampel-Unmut. Hochrechnungen in Unterfranken : CSU weiter vorne, es folgen Grüne und AfD. Für die FDP sieht es düster aus.

: CSU weiter vorne, es folgen Grüne und AfD. Für die FDP sieht es düster aus. CSU vor großem Unterfranken-Sieg? Hochrechnungen deuten auf teils mehr als 50 Prozent hin.

Update 9. Oktober, 10.40 Uhr: Das vorläufige Wahl-Ergebnis der Landtagswahl in Unterfranken ist da. Und wie sich schon im Laufe des Wahlabends abgezeichnet hatte, fährt die CSU im Nordwesten Bayerns einen ungefährdeten Sieg ein. Bei einer Wahlbeteiligung von 74,1 Prozent (2,2 Prozent mehr als 2018) gewann man mit Abstand die meisten Stimmen. Hier das vorläufige Ergebnis der Gesamtstimmen:

CSU AfD Grüne Freie Wähler SPD FDP Die Linke Sonstige 41,7 15,5 13,5 12,2 9,4 2,6 1,7 3,4

Bemerkenswert ist vor allem der Blick auf die Gewinne und Verluste der Parteien. Die sehen wie folgt aus (im Vergleich zur Landtagswahl 2018):

CSU AfD Grüne Freie Wähler SPD FDP Die Linke Sonstige + 0,2 + 5,5 - 2,8 + 3,0 - 0,8 - 2,2 - 1,7 - 1,5

Die Landtagswahl 2023 in Unterfranken lässt sich also auch als Denkzettel für die Ampel bewerten – bei der die drei in Berlin regierenden Parteien SPD, Grüne und FDP jeweils Stimmverluste hinnehmen müssen.

Update 8. Oktober, 22.55 Uhr: Die Staatssekretärin für Unterricht und Kultus, Anna Stolz (Freie Wähler), muss eine herbe Niederlage hinnehmen. Sie hat in ihrem Stimmkreis Main-Spessart kein Direktmandat erhalten. Die Politikerin erzielte laut vorläufigem amtlichen Endergebnis mit 16,9 Prozent den zweitgrößten Anteil der Erststimmen. Das Direktmandat erhielt CSU-Kandidat Thorsten Schwab mit 42,3 Prozent.

Update 8. Oktober, 22.05 Uhr: Eine Ausnahme zum Update um 22 Uhr stellt die Stadt Würzburg dar. Denn aktuellen Hochrechnungen zufolge gibt es hier sogar ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der CSU und den Grünen. Bei einer Wahlbeteiligung von 68 Prozent liegt die CSU derzeit knapp vorne, mit 31,7 Prozent. Dicht dahinter folgen die Grünen mit 29,6 Prozent.

Ampel-Unmut in Unterfranken: Deutliches Signal der Wählerinnen und Wähler

Abgeschlagen auf dem dritten Platz landet die SPD mit 11 Prozent, gefolgt von der AfD mit 10,2 Prozent und den Freien Wählern mit 6,8 Prozent.

Update 8. Oktober, 22 Uhr: Die Auszählungen in Unterfranken neigen sich dem Ende entgegen. Und zwei Dinge stehen schon jetzt fest: Die Wahlbeteiligung ist hoch – und die Wählermeinung eindeutig. Eine Übersicht zu einigen Zwischenergebnissen:

Haßberge, Rhön-Grabfeld – Wahlbeteiligung 75,6 Prozent:

CSU Grüne AfD SPD Freie Wähler FDP 44,1 8,5 18,1 7,4 14,4 2,1

Bad Kissingen – Wahlbeteiligung 73,9 Prozent:

CSU Grüne AfD SPD Freie Wähler FDP 48,4 8,6 17,8 6,0 12,1 2,1

Main Spessart – Wahlbeteiligung 74,7 Prozent:

CSU Grüne AfD SPD Freie Wähler FDP 42,6 12,1 14,5 8,5 15,9 2,0

Stadt Aschaffenburg – Wahlbeteiligung 66,5 Prozent:

CSU Grüne AfD SPD Freie Wähler FDP 37,5 18,7 15,7 11,5 6,7 3,4

Miltenberg – Wahlbeteiligung 72,1 Prozent:

CSU Grüne AfD SPD Freie Wähler FDP 41,7 11,5 16,1 8,1 16,0 2,5

Aus Unterfranken ist das Signal der Wählerinnen und Wähler deutlich: Für die Parteien der Ampel-Regierung in Berlin gab es einen klaren Denkzettel.

Die Wählerinnen und Wähler in Unterfranken haben ihren Unmut über die Ampel-Parteien bei der Landtagswahl deutlich kundgetan. © picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Update 8. Oktober, 18.40 Uhr: Die meisten unterfränkischen Wahlkreise haben nun erste Hochrechnungen veröffentlicht, viele Stimmkreise wurden ausgezählt. Und in den meisten Landkreisen liegt die CSU klar vorne, sammelt fast überall mehr als 40 Prozent. Mehr also, als in den anderen Regierungsbezirken Bayerns. Auf dem zweiten Platz folgen entweder die Grünen oder die AfD.

Hochrechnungen in Unterfranken – CSU stets weit vorne, es folgen entweder die Grünen oder die AfD

Für die SPD sieht es eher schlecht aus, überwiegend kratzen die Sozialdemokraten nur an den zehn Prozent. Die Freien Wähler konnten zulegen, pendeln vorwiegend zwischen 10 und 16 Prozent. Für die FDP schließlich sieht es sehr düster aus – in keiner der Hochrechnungen kommt die Partei an die fünf Prozent auch nur heran.

Update 8. Oktober, 18.40 Uhr: In Miltenberg und Würzburg Land (einschließlich Würzburg Stadt) sehen die Zahlen ähnlich aus. Wichtig aber anzumerken ist, dass noch nicht viele Stimmkreise ausgezählt wurden – auch größere Änderungen sind also noch möglich.

Update 8. Oktober, 18.38 Uhr: 50 Prozent für die CSU auch in der aktuellen Aschaffenburg-Hochrechnung. Die AfD folgt derzeit mit 21 Prozent auf dem zweiten Platz.

Update 8. Oktober, 18.36 Uhr: Erste Zahlen auch in Main-Spessart – hier zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie in Bad Kissingen – doch die 50 Prozent hat die CSU dort noch nicht geknackt.

CSU vor großem Sieg in Unterfranken? Mehrere Landkreise melden weit über 40, teils über 50 Prozent

Update 8. Oktober, 18.30 Uhr: Im Landkreis Bad Kissingen wurde die erste Hochrechnung veröffentlicht. Die CSU liegt weit vorne, abgeschlagen auf dem zweiten Platz folgt die AfD. Es wäre die absolute Mehrheit für die Partei von Markus Söder in dem unterfränkischen Landkreis.

CSU Grüne AfD SPD Freie Wähler FDP Linke 51,9 8,1 15,6 6,6 13,3 0,1 1,9

Hat gut Lachen: CSU-Chef Söder liegt mit seiner Partei in Bad Kissingen klar vorne – und sammelt aktuellen Hochrechnungen zufolge mehr als 50 Prozent der Stimmen ein. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Daniel Karmann

Update 8. Oktober, 18 Uhr: Sonntag, 8. Oktober, 18 Uhr – die Landtagswahlen und Bezirkstagswahlen in Bayern sind beendet. Jetzt geht es ans Auszählen der Stimmen. In den meisten Landkreisen Unterfrankens ist in den nächsten Minuten bis Stunden bereits mit den ersten Hochrechnungen zu rechnen.

Update vom 8. Oktober, 15.50 Uhr: Es hat fast schon Tradition: Überraschte Wählerinnen und Wähler, die über die schiere Größe der Zweitstimm-Zettel sind. Ein Podcaster, der in Unterfranken lebt und auf Englisch seine Zuhörer über die bayerische Kultur unterhält, hat dies nun auf X (vormals Twitter) hervorgehoben. Die Zettel seien riesig gewesen, schreibt er, hätten gar nicht auf die Tische gepasst. Dazu habe man auf winzigen Stühlen für kleine Kinder sitzen müssen. Eine „skurrile Atmosphäre“, so Nic Houghton auf X.

Ein anderer User kommentierte noch scherzhaft, dass das Band, mit denen die Stifte befestigt seien, so kurz sei, dass man nur Markus Söder (CSU) wählen könne.

Ursprungsmeldung:

Würzburg – Wahl-Showdown in Bayern: Heute bestimmen die Wählerinnen und Wähler an den Urnen in Bayern, wie der neue Landtag und wie die neuen sieben Bezirkstage aussehen. Wie bewerten die Wählerinnen und Wähler fünf Jahre CSU und Freie Wähler an der Spitze Bayerns? Wie schneiden die Ampel-Parteien Grüne, SPD und FDP ab? Und kann die AfD ihr Umfragehoch aufrechterhalten? Antworten gibt es heute. Alle Ergebnisse, spannende Wendungen und kuriose Ereignisse rund um den Wahl-Showdown lesen Sie hier.

Wahl-Showdown in Unterfranken: Wer steht in der Wählergunst oben?

Bis 18 Uhr haben die Wahllokale am heutigen Wahlsonntag geöffnet. Viele Menschen – man geht sogar von einer Rekordzahl aus – haben jedoch schon per Briefwahl ihre Stimme abgegeben. Dies ist auch bei den ersten Hochrechnungen und Zahlen zur Wahlbeteiligung zu berücksichtigen.

In ganz Bayern wird am Sonntag, 8. Oktober, ein neuer Landtag und ein neuer Bezirkstag gewählt. Alles News gibt es bei uns im Ticker. (Symbolbild) © picture alliance/dpa | Pia Bayer

Die Briefwähler werden nämlich erst später ausgezählt. Mit den ersten richtigen Ergebnissen ist aber trotzdem schon im Laufe des Sonntagabends zu rechnen – daher dürfen neben den Politikern also auch die Wählerinnen und Wähler bereits heute gespannt auf die Ergebnisse warten. (fhz)

