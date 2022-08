Unbekannter fährt Hund an und begutachtet sein Auto - dann lässt er das Tier schwer verletzt liegen

Von: Katarina Amtmann

Teilen

Ein Mann fuhr einen Mischlingshund an und ließ ihn schwer verletzt liegen (Symbolbild) © IMAGO / imagebroker

Er fuhr in Waidhaus einen Hund an, hielt an und begutachtete sein Auto. Dann fuhr der Unbekannte weiter, das Tier ließ er schwer verletzt liegen.

Waidhaus - Ein Unbekannter hat in Waidhaus (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) einen Hund angefahren und das Tier schwer verletzt liegengelassen.

Waidhaus: Mann fährt Hund an - und begutachtet sein Auto, bevor er weiterfährt

Zeugenaussagen zufolge soll der Mann nach dem Unfall in der Oberpfalz angehalten und sein Auto begutachtet haben. Anschließend sei der Unbekannte weitergefahren, wie die Polizei am Donnerstag (18. August) mitteilte.

Übrigens: Unser brandneuer Regensburg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Weltkulturerbe-Stadt und der Oberpfalz. Melden Sie sich hier an.

Vierbeiner wird angefahren: Junger Hund steht stundenlang Wache (Video)

Kurioser Einsatz für die Polizei im oberpfälzischen Weiden. Sie mussten vor Kurzem einen eingeschlossenen Falken aus einem BMW-Kühlergrill befreien. Der Vogel war mit dem Fahrzeug kollidiert und saß fest..

Hund in der Oberpfalz bei Unfall schwer verletzt - Zeugen bringen ihn zum Tierarzt

Zeugen brachten den Mischlingshund nach dem Unfall am Mittwochabend mit schweren Verletzungen an der Schnauze zu einem Tierarzt. Sein Besitzer hatte bereits nach dem entlaufenem Tier gesucht. Ob er mit dem Hund wiedervereint wurde, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. (kam/dpa)

„Sie ist nicht einfach, aber ein zuckersüßer Fratz“: Das Tierheim Amberg sucht nach einem neuen Zuhause für Shih Tzu Mädel Fee.

Alle News aus Regensburg und Umgebung lesen Sie immer aktuell und nur bei uns. Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.