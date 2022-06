Motorradfahrer stirbt bei Zusammenprall mit Traktor: Sein Sohn (16) wird schwer verletzt

Von: Katarina Amtmann

Der Motorradfahrer starb bei dem Unfall im Kreis Bayreuth, sein Sohn wurde schwer verletzt. © NEWS5 / Merzbach

Er hatte übersehen, dass der Traktor links abbiegt und prallte dagegen: Ein Motorradfahrer starb, sein 16-jähriger Sohn wurde schwer verletzt.

Waischenfeld - Im Landkreis Bayreuth hat sich am Donnerstag (16. Juni) ein schlimmer Unfall ereignet. Ein 49-jähriger Motorradfahrer kam ums Leben, sein Mitfahrer (16) wurde schwer verletzt.

Waischenfeld/Bayreuth: Motorradfahrer verunglückt - Sohn als Sozius dabei

Wie die Polizei berichtet, war der Motorradfahrer gegen 19.45 Uhr mit seinem Sohn als Sozius auf der Kreisstraße von Waischenfeld in Richtung Volsbach unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt war auch ein 21-Jähriger mit seinem Traktorgespann auf der Kreisstraße in der gleichen Richtung unterwegs.

Als der Motorradfahrer den Traktor überholen wollte, übersah er, dass der 22-Jährige in diesem Moment nach links in ein Feld abbog. Die Maschine prallte gegen den Traktor, Vater und Sohn wurden von dem Motorrad geschleudert.

Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Bayern - Sohn (16) schwer verletzt

Der 49-Jährige starb, sein Sohn erlitt schwere Verletzungen. Der 16-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankehaus.

„Zur Klärung des Unfallhergangs kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bayreuth ein Sachverständiger an die Unfallstelle und unterstützte die Beamten der Pegnitzer Polizei bei der Unfallaufnahme. Die Kreisstraße war für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die frühen Freitagmorgenstunden gesperrt“, teilt die Polizei weiter mit.

An dem Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro, an dem Traktor von ungefähr 5.000 Euro. (kam)

