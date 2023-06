Waldbrände gelöscht: Unterfranken sucht Region nach weiteren Brandherden ab

Nach Trockenheit in Bayern

+ © Ralf Hettler/dpa Am Mittwoch (14. Juni) waren in Unterfranken zwei Waldbrände ausgebrochen. © Ralf Hettler/dpa

Am Mittwoch kam es in Bayern zu zwei Waldbränden. Unterfranken will nun die Suche nach möglichen Brandherde verstärken.

Heimbuchenthal/Eschau – Nach den Bränden in Oberfranken hat die anhaltende Trockenheit in Bayern bereits einen Tag später, am Mittwoch (14. Juni 2023), erneut Folgen. In Unterfranken kam es zu einem zweifachen Waldbrand. Laut Aussage der Polizei waren Feuerwehr und Rettungsdienst beschäftigt, einen etwa 4000 Quadratmeter großen Brand in Heimbuchenthal (Landkreis Aschaffenburg) zu löschen. In Eschau (Landkreis Miltenberg) stand eine rund 250 Quadratmeter große Waldfläche in Brand.

Zwei Waldbrände in Unterfranken: Ermittlungen laufen – möglicher Zusammenhang unklar

Nachmittags bestätigte die Polizei, dass es den Einsatzkräften gelang, den Brand in Heimbuchenthal zu löschen – bereits zuvor die Flammen in Eschau. Ob zwischen den Bränden ein Zusammenhang besteht, ist aktuell noch ungeklärt und Inhalt der weiteren Ermittlungen.

Laut Deutschem Wetterdienst war die betroffene Region am Mittwoch einer Waldbrandgefahr ausgesetzt, die bei Stufe 4 von 5 lag. Seitens der unterfränkischen Regierung sei bereits geplant, am kommenden Wochenende aus der Luft nach potenziellen Brandherden Ausschau zu halten. (cei/dpa)

