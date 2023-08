Rekordtanne im Bayerwald: Über 600 Jahre alte Waldhaustanne ist jetzt „Nationalerbe-Baum“

Von: Thomas Wunder

Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft hat die Tanne bei Bayerisch Eisenstein auf die Liste der „Nationalere-Bäume“ gesetzt. © Nationalpark Bayerischer Wald

Die rund 605 Jahre alte Waldhaustanne nahe Zwieslerwaldhaus wurde von der Deutschen Dendrologischen Gesellschaften auf die Liste der „Nationalerbe-Bäume“ gesetzt.

Bayerisch Eisenstein – Seit etwa 605 Jahren steht die Waldhaustanne in der Nähe des Dörfchens Zwieslerwaldhaus im Landkreis Regen. Ende Juni wurde dem Baumriesen eine besondere Ehre zuteil: Die Deutsche Dendrologische Gesellschaft (DDG) setzte ihn als 26. Eintrag auf die Liste der „Nationalerbe-Bäume“. Die Tanne im Nationalpark Bayerischer Wald gehört damit zu den 100 bedeutendsten Bäumen der Bundesrepublik.

Um in diese illustre Runde aufgenommen zu werden, müsse ein Baum einen Stammumfang von mindestens 400 Centimeter aufweisen und im Idealfall älter als 400 Jahre sein, schreibt die DDG auf ihrer Webseite. Die finale Entscheidung treffe ein Kuratorium. Pflege-, Schutz- und Umfeld-Maßnahmen für die „Nationalerbe-Bäume“ werden dann aus Sondermitteln gefördert. Es liege die Zusage der Eva Mayr-Stihl Stiftung vor, alle anfallenden Kosten für zunächst fünf Jahre – perspektivisch auch länger – zu übernehmen. Aktuell umfasst die Liste 28 Bäume.

Urlauber „entdecken“ Rekordtanne im Bayerischen Wald

Wie die Nationalparkverwaltung mitteilte, habe man diese Würdigung der Familie Friedrich aus Weinböhla zu verdanken. Vor drei Jahren stieß sie bei einer Wanderung im Bayerischen Wald auf den Baum und meldete ihn dem Kuratorium.

Im Anschluss wurde die Waldhaustanne von Prof. Andreas Roloff, der nicht nur Leiter des Deutschen Baum-Instituts der Technischen Universität Dresden ist, sondern auch dem Kuratorium Nationalerbe-Bäume vorsteht, überprüft. Sein Urteil fiel eindeutig aus: Mit 605 Jahren sei sie nicht nur die älteste und dickste Tanne Deutschlands, sondern auch für die Artenvielfalt von großer Bedeutung. Eine Untersuchung habe ergeben, dass derzeit 274 Arten in dem alten Baum leben.

Waldhaustanne: beliebtes Fotomotiv und Hochzeitslocation

Dass man das Alter der Waldhaustanne so genau bestimmen kann, hat einen einfach Grund: 1960 sei eine ähnlich große Tanne in der Nähe umgefallen. Anhand der gut erhaltenen Jahr-Scheibe könne man das Alter der Rekordtanne einfach hochrechnen, zitiert BR24 einen Nationalpark-Ranger.

Laut DDG kommt die Waldhaustanne auf eine für Tannen nicht ungewöhnliche Höhe von 53,8 Meter. Beeindruckend ist vor allem der Stammumfang von fast sieben Metern. Das macht den Baum nicht nur zu einem beliebten Fotomotiv für Ausflügler, auch die Einheimischen haben eine besondere Beziehung zu dem alten Baum. „Wir haben hier auf der Plattform schon zahlreiche Ehen geschlossen“, zitierte die Nationalparkverwaltung Michael Herzog, den Bürgermeister von Bayerisch Eisenstein. Er freue sich deshalb sehr über die Würdigung zum Nationalerbe-Baum.

Deutsche Dendrologische Gesellschaft will alte Bäume erhalten

Ziel der Aktion „Nationalerbe-Bäume“ sei es laut DDG, alte Bäume zu erhalten und zu schützen. In Deutschland gebe es zu wenig alte Bäume, womöglich keinen einzigen, der auf über 1.000 Jahre kommt. Eine Ursache hierfür sei, dass alte Bäume aufgrund von Sicherheitsbedenken zurechtgeschnitten oder gefällt werden. Das würde sie vorzeitig altern oder sogar absterben lassen. Dabei seien diese Bäume aus wissenschaftlicher Sicht höchst interessant, beispielsweise in ihrer Baumbiologie, Genetik und Pathologie, als Lebensraum und Archetypen der jeweiligen Baumart mit Anpassungen im langen Lebenszeitraum. Mit ihrer Liste will die DDG zumindest einige dieser Bäume erhalten und ihnen ein „Altern in Würde“ ermöglichen.

