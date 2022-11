In Mülltüten: Drei Männer schmuggeln 60 Kilogramm illegales Feuerwerk – Saftige Strafe droht

Die Polizeiinspektion Waldsassen zeigte einen Teil der sichergestellten Feuerwerkskörper. © Polizeiinspektion Waldsassen

Drei Niederländer wollten illegale Feuerwerkskörper aus Tschechien in ihre Heimat schmuggeln. Die Polizei fand die in Müllsäcken versteckte Fracht allerdings.

Waldsassen - Ins Fußballstadion wird Pyrotechnik immer wieder erfolgreich reingeschmuggelt - trotz der Gefahr, die von den verbotenen Feuerwerkskörpern ausgeht. Ein Trio aus den Niederlanden reiste nun eigens nach Tschechien, um sich mit illegalen Feuerwerkskörpern einzudecken und diese in ihre Heimat zu überführen. Statt mit der Pyrotechnik kehrten die drei Männer jedoch mit einer saftigen Geldstrafe und einem Strafverfahren zurück.

Niederländer wollten rund 60 Kilogramm illegale Pyrotechnik in Müllsäcken schmuggeln

Denn wie die Polizeiinspektion Waldsassen mitteilte, stoppten Fahnder die drei Niederländer im Alter von 22,28 und 45 Jahren am Samstagnachmittag im Stadtgebiet von Waldsassen im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth. Bei der Kontrolle des Laderaums stießen die Beamten dann auf die explosive Fracht.

„Der Laderaum des Kleintransporters war gut gefüllt mit Feuerwerkskörpern, die das Trio in Tschechien erworben hatte. Verpackt in großen Müllsäcken brachte die in Deutschland nicht zugelassene Pyrotechnik rund 60 Kilogramm auf die Waage“, ließ die Polizeiinspektion verlauten. Eine Genehmigung für die Ware, die sie für ungefähr 900 Euro eingekauft hatten, konnten die Männer nicht vorweisen.

Übeltäter erhalten saftige Geldstrafe und ein Strafverfahren

Vor Ort mussten die drei Übeltäter bereits jeweils 5000 Euro als sogenannte Sicherheitsleistung bezahlen. Dies ordnete die Staatsanwaltschaft Weiden in der Oberpfalz an, um die Durchführung des Strafverfahrens sicherzustellen. Was die Männer mit den Feuerwerkskörpern vorhatten, weiß die Polizeiinspektion Waldsassen bisher nicht, wie ein Sprecher auf Nachfrage von Merkur.de mitteilte.

Mit dem Versuch, die verbotenen Feuerwerkskörper durch Deutschland zu schmuggeln, verstießen die Niederländer gegen das Sprengstoffgesetz. Dies kann laut der Polizei zu einer Geldstrafe oder sogar einer Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren führen. Für die nötige spezielle Entsorgung der nicht zugelassenen Pyrotechnik wurden die Täter ebenfalls zur Kasse gebeten. Die Kosten hierfür lagen bei rund 1000 Euro. Mit ihrem Schmuggel machten die drei Niederländer also insgesamt jeweils ein Minus von 5600 Euro.

Erst Anfang dieses Jahres stellten die Behörden bei einer Kontrolle an der bayerisch-tschechischen Grenze eine noch größere Menge illegaler Feuerwerkskörper sicher als die nun die Waldsassener Polizei. (jg)

