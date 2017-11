Brutale Tierquäler-Attacke? Unbekannter besprüht Hund mit Pfefferspray 

Kaum zu glauben, sollte die Vermutung zutreffen: Ein Unbekannter hat offenbar einen Hund mit Pfefferspray besprüht. Die Polizei hofft nun auf Hinweise.

Diese Nachricht der Polizei aus Freising trifft jeden Tierfreund ins Mark: Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde an der Pullinger Hauptstraße der Hund einer dort wohnhaften Familie vermutlich mit Pfefferspray eingenebelt. Da die Eigentümer zum Tatzeitpunkt in der Garage waren, konnten sie erst zur Hilfe eilen, als sie ihren Hund jammern und jaulen hörte.

Wie es in dem Bericht heißt, wurden offensichtlich auch die Eigentümer des Tieres durch die „Pfefferwolke“ beim heraneilen leicht geschädigt. Zeugen, die Hinweise auf den Tathergang sowie den oder die Täter geben könnten, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Freising unter Tel. 08161/5305-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

