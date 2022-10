Warnung vor „starken Gewittern“ für Bayern am Morgen: Diese Landkreise sind betroffen

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Der Deutsche Wetterdienst warnt im Norden von Bayern vor Gewittern am Montagmorgen. © Imago/DWD

Am Montagmorgen warnt der Deutsche Wetterdienst vor starken Gewittern im Freistaat. Betroffen sind diverse Landkreise in Franken.

München - Der Deutsche Wetterdienst hat am Montagmorgen eine Warnung vor „starken Gewittern“ herausgegeben. Sie ziehen von Südwesten auf. Dabei gibt es Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h sowie Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 15 l/m² pro Stunde und kleinkörnigen Hagel. Bereits am Sonntag gingen die Meteorologen von Gewittern am Montag aus.

Gewitter in Bayern Ende Oktober - außergewöhnliche Luftströmung schuld

Gewitter Ende Oktober und sind eher ungewöhnlich. Schuld an dieser Wetterlage, die mehr an Sommer als Herbst erinnert, ist die feuchte und warme Luft, die unaufhaltsam aus dem Südwesten nach Bayern strömt. Die aktuelle Gewitterwarnung gilt noch bis 08.45 Uhr. Betroffen sind folgende Landkreise:

Gewitterwarnung für Nordbayern - diese Landkreise sind betroffen

Rhön-Grabfeld

Bad Kissingen

Kreis und Stadt Würzburg

Kitzingen

Kreis und Stadt Schweinfurt

Haßberge

Coburg (Stadt und Landkreis)

Kronach

Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim

Kreis und Stadt Ansbach

Lichtenfels

Kulmbach

Kreis und Stadt Bamberg

Kreis und Stadt Bayreuth

Kreis Erlangen-Höchstadt

Kreis Forchheim

Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.