Warnung vor starken Gewittern in Bayern! Mehrere Landkreise betroffen

Von: Klaus-Maria Mehr

Das April-Wetter lässt grüßen: Der Deutsche Wetterdienst warnt am Dienstagabend vor mehreren Gewittern in Bayern. Nachfolgend eine Liste der betroffenden Landkreise.

München/Regensburg – Eigentlich ist es gerade vor allem nasskalt in Bayern. Am Mittwoch fällt die Schneefallgrenze am Alpenrand sogar auf 800 bis teils sogar 600 Meter. Doch das hält den April nicht davon ab, sämtliche Wetter-Ereignisse durchzuspielen. Und so startet trotz einstelliger Temperaturen die Gewittersaison in Bayern.

Gewitter-Saison in Bayern eröffnet – mehrere Zellen ziehen über Freistaat

Bereits am früheren Nachmittag zogen einzelne Gewitterzellen über den Freistaat. Nun haben sich weitere gebildet. Aktuell donnert und blitzt es in weiten Teilen der Oberpfalz, vor allem im Landkreis Cham und um Regensburg. Eine weitere Gewitterzelle arbeitet sich gerade am südlichen Niederbayern ab. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt konkret vor Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h sowie Hagel. Wörtlich heißt es in der Warnung:

Warnung vor starken Gewittern in Bayern – „Kann Blitzeinschlag geben“

„Örtlich kann es Blitzschlag geben. Bei Blitzschlag besteht Lebensgefahr! Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Achten Sie besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände.“

Nachfolgend eine Liste aller betroffenen Landkreise. Die Warnung gilt aktuell bis 20.30 Uhr.

Gewitterwarnung in Bayern! Diese Landkreise sind betroffen (von Nord nach Süd)

Wunsiedel

Bayreuth (Stadt und Landkreis)

Tirschenreuth

Neustadt

Amberg-Sulzbach

Schwandorf

Cham

Regensburg

Altötting

Mühldorf

Rottal-Inn

Passau

