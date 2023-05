„Warum machen Leute sowas?“ Nutzer im Netz frustriert – Geld-Automat in Bayern zerstört

Am Regensburger Hauptbahnhof wurde ein Automat der Sparkasse Regensburg stark beschädigt. Ein Reddit-User lud ein Foto davon hoch und fragte die Community frustriert: „Warum tun Leute sowas?“ © Manfred Segerer / IMAGO / Screenshot / Reddit / Merkur-Collage

Es ist mutwillige Sachbeschädigung, die so manchen sprachlos macht: Auf Reddit zeigte ein Nutzer dazu einen zerstörten Bankautomaten in Regensburg.

Regensburg – Im Alltag stößt man immer wieder auf öffentliche Orte oder Dinge, die für die Nutzung der Allgemeinheit bereitgestellt sind – und leider – offensichtlich mit Absicht – beschädigt wurden. So erging es nun einem Reddit-Nutzer in Regensburg, der am Hauptbahnhof einen außer Betrieb gesetzten Sparkassen-Automaten vorfand.

Sparkassen-Automat: Scheibe zerstört – Regensburger versteht die Welt nicht mehr

Der Nutzer postete ein Foto auf Reddit, das den Automaten zeigt. Dessen Scheibe wurde zerstört, auf dem dahinterliegenden Bildschirm ist zu lesen, dass der Automat vorübergehend außer Betrieb ist. „Warum machen Leute sowas?“ schrieb User „MafinKingg444“ sinngemäß aus dem Englischen übersetzt über das Foto.

In den über 200 Kommentaren unter dem Beitrag zeigt sich, dass viele Reddit-Nutzer den Frust des Beitrags-Erstellers nachvollziehen können. Viele liefern aber auch meist bewusst zynische Antworten auf die Frage von „MafinKingg444“. Einer schrieb zum Beispiel, dass er zunächst dachte, bei dem Automaten handele es sich um eine Ticketmaschine der Deutschen Bahn – denn dann hätte er die Zerstörungswut nachvollziehen können. Ein anderer Nutzer schreibt, dass die Täter zuvor Urlaub in Berlin machten.

Sparkassen-Automat in Regensburg zerstört: „Wut gegen die Maschine“

Manche Nutzer interpretieren den Angriff auf den Sparkassen-Automaten auch sarkastisch als erste Vorboten des Krieges gegen die Maschinen – eine Anspielung auf die Filmreihe „Terminator“ und den aktuellen Wirbel rund um die neuen künstlichen Intelligenzen wie ChatGPT. Ein anderer Nutzer liefert wohl die logischste Erklärung: „Mangel an Selbstbeherrschung und ein hohes Frustrationslevel“.

