„Was isst Bayern?“: Studie untersucht Ernährungsgewohnheiten im Freistaat

Von: Tanja Kipke

Schweinsbraten und Brezn: Was und wie viel essen die Bayern? Diesen Fragen geht eine aktuelle Studie momentan nach. © Wolfgang Kumm/dpa/Archiv

Brezn zum Frühstück und Wurst-Semmel am Abend? Die Ernährungsstudie „Was isst Bayern?“ prüft die Essgewohnheiten der Bayern.

Nürnberg - „Was isst Bayern?“, „Wie viel isst Bayern?“, „Wo isst Bayern?“ und „Wie gesund und nachhaltig is(s)t Bayern?“: Eine repräsentative Ernährungsstudie soll Aufschluss über die Essgewohnheiten der Menschen im Freistaat geben. Ende August starten die Befragungen in Nürnberg, erste Ergebnisse wird es allerdings erst im nächsten Jahr geben.

Ernährungsstudie „Was isst Bayern?“: Teilnehmer durch Zufall ausgewählt

Alle Teilnehmer werden durch eine Zufallsermittlung durch das Einwohnermeldeamt ausgesucht. Vom Forschungsinstitut werden die ausgewählten Personen dann kontaktiert, ein Befragungstermin wird vereinbart. Eine Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Die Studie führen das Kompetenzzentrum für Ernährung, die Technische Universität München und die Ludwig-Maximilians-Universität München durch. Gefördert wird sie durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten.

Die Studie „Was isst Bayern?“ will folgende Ergebnisse ermitteln:

- die Ernährungsgewohnheiten

- den Lebensmittelverzehr

- die Nährstoffzufuhr und den Gesundheitszustand der bayerischen Bevölkerung



- Art und Umfang der Außer-Haus-Verpflegung

- die Einstellung zu Landwirtschaft und Regionalität

- die Bereitschaft zu nachhaltiger Verhaltensänderung im Bereich Ernährung und Bewegung

Aus den gewonnenen Daten leiten Experten dann mögliche Ernährungsrisiken ab und geben Handlungsempfehlungen für „ernährungspolitische und gesundheitspolitische Maßnahmen“. So könne langfristig der gesundheitsförderliche Ernährungszustand der Bevölkerung Bayerns stabil gehalten beziehungsweise verbessert werden, heißt es auf der offiziellen Website der Studie.

Informationen zur Studie: Zeitraum der Datenerhebung: Herbst 2021 bis Frühjahr 2023 Zahl der befragten Personen: 1500 Initiator und Förderer: Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (StMELF)

Ähnliche Studie brachte vor einem Jahr interessante Ergebnisse

Vor rund einem Jahr stellte das bayerische Landschaftsministerium die Ergebnisse einer ähnlichen Studie vor, 8000 Bayern nahmen daran teil. Im Corona-Jahr 2020 gaben nahezu alle Befragten an, ihre Speisen hauptsächlich zu Hause zu sich zu nehmen. Bei 60 Prozent der befragten Bayern kamen Semmeln und Brezn zum Frühstück auf den Tisch. Beim Abendessen war das belegte Brot oder Brötchen der klare Sieger. Was die Bayern in diesem Jahr am häufigsten aßen, wird das Landschaftsministerium wohl erst im nächsten Sommer herausgefunden haben. (tkip)

