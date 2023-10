Mann abgestürzt: Vater und Sohn verunglücken am Watzmann – Mutter hatte Befürchtung

Von: Katarina Amtmann

Ein Mann wurde bei einem Absturz am Watzmann schwer verletzt, sein Sohn erlitt eine offene Wunde am Bein. Die Mutter hatte sich bereits Sorgen gemacht.

Ramsau - Einsatzkräfte mussten am Donnerstag (28. September) einen schwer verletzen Mann am Watzmann retten. Darüber informiert das Bayerische Rote Kreuz (BRK) in einer Pressemitteilung.

Bergwacht am Watzmann im Einsatz: 63-Jähriger war abgestürzt

Gegen 14.30 Uhr brauchten ein „mehrere Meter tief im Watzmann-Südspitz-Abstieg abgestürzter, schwer am Kopf und Oberschenkel verletzter 63-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen und sein mit einer offenen Wunde am Unterschenkel ebenfalls verletzter 21-jähriger Sohn notärztliche Hilfe“, heißt es weiter.

Die Leitstelle schickte den Hubschrauber „Christoph Murnau“ in die Ramsau. Zwei Bergretter wurden bei den Patienten abgesetzt. Wegen des schwer verletzten 63-Jähriger wurden dann noch der Heli-Notarzt sowie ein Notfallsanitäter mit zusätzlicher Ausrüstung nachgefordert. „Die vier Retter versorgten den 63-Jährigen notfallmedizinisch, sicherten ihn im Luftrettungssack, nahmen ihn mit der Winde auf und flogen ihn zum Klinikum Traunstein“, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Die Bergwacht rettete Vater und Sohn am Watzmann. © BRK BGL

Vater und Sohn am Watzmann verletzt: Mutter hatte Befürchtung

Der Hubschrauber kehrte anschließend zurück, um den 21-Jährigen und die beiden Bergretter abzuholen, da in absehbarer Zeit kein Polizeihubschrauber frei war. Weitere Bergretter waren zwischenzeitlich ins hintere Gries gefahren, um für den Einsatz ein Funk-Gateaway aufzubauen. An der Grieshütte fanden sie die Mutter des 21-Jährigen, „die nicht auf der Überschreitung dabei war und bereits befürchtet hatte, dass der Einsatz etwas mit ihrer Familie zu tun haben könnte.“ Die Frau wurde ins Tal gefahren und brachte ihren Sohn selbst ins Klinikum nach Taunstein. (kam)

