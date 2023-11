Halloween-Party endet in Schlägerei: Gäste verbringen Nacht in Polizeizelle und Krankenhaus

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Was in Coburg als harmlose Halloween-Feier begann, endete in einer Schlägerei und Polizeigewahrsam. Der Auslöser war trivial: ein Feuerzeug.

Coburg/ Ingolstadt - Eine Halloween-Party in Coburg endete für drei Teilnehmer unerwartet unangenehm: Nach einer Schlägerei musste ein 19-Jähriger verletzt ins Spital eingeliefert werden, während zwei andere Gäste die Nacht in einer Polizeizelle verbrachten.

Der Auslöser für die Auseinandersetzung im Vereinshaus war ein Disput über ein Feuerzeug, teilte die Polizeiinspektion Coburg am Mittwoch, 1. November, mit. Insgesamt waren sieben Festteilnehmer in die Streitigkeiten involviert. Die Polizei hat Untersuchungen wegen Körperverletzung in mehreren Fällen eingeleitet.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Halloween in Bayern: Verkehrsunfälle, Eierwürfe und Ruhestörungen

In anderen Orten verlief die Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch offenbar ohne besondere Vorfälle. Das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt berichtete, es sei eine „verhältnismäßig ruhige Nacht“ gewesen, vergleichbar mit Nächten am Wochenende. Insgesamt wurden die Polizeikräfte in der nördlichen Hälfte Oberbayerns zu 132 Einsätzen gerufen – darunter 53 Ruhestörungen, 38 Verkehrsunfälle, 20 Fälle von Sachbeschädigung und Auseinandersetzungen mit insgesamt 21 Verletzten.

Auf einer Halloween-Party in Coburg kam es zu einer Schlägerei: Zwei Gäste landeten bei der Polizei, einer im Krankenhaus. (Symbolbild) © IMAGO / ITAR-TASS

Auch in Würzburg berichtete das Polizeipräsidium Unterfranken von einem weitgehend friedlichen Halloween – mit etwa 60 Lärmbelästigungen als „zahlenmäßigem Schwerpunkt des polizeilichen Einsatzgeschehens“. Sowohl in Unterfranken als auch in anderen Regierungsbezirken wurden mehrere Eierwürfe gemeldet, teilweise auf Gebäude, teilweise auf Personen. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.