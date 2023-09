Wegen Gießkanne: Drei Polizeiautos krachen ineinander – Sprecher macht keine Angaben zu Verletzten

Von: Felix Herz

Teilen

Wegen einer Gießkanne sind in Mittelfranken drei Polizeiautos aufeinander aufgefahren. Über die Zahl der Verletzten wurden zunächst keine Angaben gemacht. © vifogra / Eberlein

Zu einem etwas kuriosen Unfall ist es in Mittelfranken gekommen. Wegen einer Gießkanne sind in der Nacht drei Polizeiautos aufeinander aufgefahren.

Möhrendorf – Am späten Dienstagabend ereignete sich auf der A73 in Höhe der Anschlussstelle Möhrendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, ein Auffahrunfall – mit drei Polizeiautos. Der Grund: Eine auf der Fahrbahn liegende Gießkanne. Die Zahl der Verletzten ist bislang unbekannt.

Auffahrunfall mit drei Polizeiautos – wegen einer Gießkanne

Den Berichten vom Unfallort zufolge waren an dem Dienstagabend mehrere Polizeiautos auf dem Rückweg zur Dienststelle. Plötzlich tauchte jedoch eine Gießkanne auf der Fahrbahn auf. Der Fahrzeugführer des ersten Polizeiautos wich aus, der zweite in der Reihe an Polizeiautos bremste abrupt ab. Auch der dritte in der Kolonne bremste ab, dem vierten Fahrzeugführer gelang dies jedoch nicht mehr.

So kam es zum Unfall – das vierte Polizeifahrzeug krachte auf das dritte, und schob es wiederum auf das zweite Auto. Insgesamt wurden bei dem Auffahrunfall auf der A73 in Mittelfranken somit drei Polizeiautos beschädigt.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Polizeisprecher macht keine Angaben zu Schaden und Verletzten

Der Polizeisprecher, der am Mittwoch, 20. September, über den Unfall berichtete, konnte zunächst keine Angaben zum entstandenen Schaden sowie zu der Zahl der Verletzten machen. Die Newsplattform Vifogra berichtete unterdessen von mehreren Beamten, die bei dem Unfall verletzt worden sind. (fhz)

Alle Nachrichten aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus dem Freistaat sind auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.