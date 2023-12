Wegen Postchaos: Rechtsanwalt erhält keine Briefe mehr – „echter einklagbarer Schaden“ kann entstehen

Von: Manuel Rank

Postchaos im oberbayerischen Rosenheim: Seit Dezember bekommt ein Anwalt keine Briefe zugestellt – mit gravierenden Folgen. Die Deutsche Post reagiert.

Rosenheim – In Rosenheim äußern immer mehr Menschen Kritik wegen unregelmäßiger Zustellungen und nicht ankommenden Briefen, wie das Oberbayerische Volksblatt (OVB) berichtete. Auch ein Rechtsanwalt sei betroffen und bleibe vom „Postchaos“ in der oberbayerischen Stadt nicht verschont. Seit Anfang Dezember erhält der Anwalt OVB-Angaben zufolge keine Briefe mehr. Normalerweise sind es rund 50 pro Tag – von Gerichten, Finanzämtern, oder Mandantinnen und Mandanten, die wegen Rechtsangelegenheiten zu ihm kommen und Hilfe benötigen.

„Das ist ein Problem, weil diese Briefe auch Fristen enthalten“

„Für unsere Kanzlei und meine Mandanten ist das eine blöde Geschichte“, gibt das Volksblatt die Aussagen des Rechtsanwalts wider. Den Anwalt stelle das vor große Herausforderungen. „Das ist ein Problem, weil diese Briefe auch Fristen enthalten“, zitiert das OVB den Mann.

Ab wann gilt Post rechtlich als zugegangen? Private und gesetzliche Post gilt als zugegangen, wenn sie in den Machtbereich der empfangenden Person gelangt ist und unter normalen Umständen mit der Kenntnisnahme zu rechnen ist – also wenn der Briefträger oder die Briefträgerin das Schreiben in den Briefkasten einwirft. Wichtig zu wissen: Privatpersonen und Geschäftsleute müssen ihren Briefkasten nur zu üblichen Zeiten leeren. Wenn ein Brief beispielsweise an einem Sonntagabend eingeworfen wird, geht die Post erst am nächsten Werktag zu. Drei Tage nach Absendung vom Amt gilt ein Brief als zugestellt. Verwendete Quellen: BGB §130, 131, anwalt.de

Rechtlich gesehen zählt Post drei Tage nach Versand als „fiktiv zugestellt“. „Von da an laufen die Fristen, ohne dass ich überhaupt weiß, dass es sie gibt, weil ich die Post nie bekommen habe“, erklärte der Anwalt. Laut OVB müsse der Anwalt in Rosenheim mit „massivem Mehraufwand“ beweisen, dass die Post nicht zugestellt wurde. Dafür brauche es fundierte und glaubwürdige Belege, um eine kulante Verlängerung der Frist zu bekommen. „Durch die Probleme bei der Post kann ein echter, einklagbarer Schaden entstehen“, so der Rechtsanwalt. Die Folgen für ihn und seine Mandantinnen und Mandanten seien demnach gravierend.

Ein Rechtsanwalt im oberbayerischen Rosenheim beschwert sich über die Deutsche Post. Der Grund: Er bekommt keine Briefe mehr. © picture alliance/dpa | Thomas Banneyer

Deutsche Post: „Briefzustellung läuft erfreulicherweise stabil“ – Anwalt scheint das anders zu sehen

Auf Nachfrage des Oberbayerischen Volksblatts äußerte sich die Deutsche Post in Rosenheim durch einen Sprecher. „Die Briefzustellung in Rosenheim läuft erfreulicherweise stabil. Sollte es dennoch vereinzelt zu Verzögerungen kommen – was wir leider nicht ganz ausschließen können – liegt das nach wie vor an kurzfristigen Erkrankungen, die wir nicht aus dem Stand kompensieren können“, erklärte der Deutsche-Post-Sprecher.

