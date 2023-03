Wegen Spielzeug-Waffe: Polizei stürmt Wohnung von Rentner – und hinterlässt lediglich Zettel

Von: Stefan Aigner

In seinem Briefkasten fand Josef Reber nach dem Polizeieinsatz lediglich einen Zettel, auf dem er über die Sicherstellung des Spielzeug-Gewehrs informiert wird. © Stefan Aigner

Weil sie eine Gefahrensituation vermuteten, haben rund 15 bewaffnete Polizisten in Regensburg die Wohnung eines Rentners und dessen Enkel gestürmt.

Regensburg - Für Josef Reber (80) aus Regensburg ist seit dem 30. Januar nichts mehr wie es früher war. Rund 15 bewaffnete Polizisten stürmten an diesem Tag seine Wohnung, hinterließen Chaos und eine kaputte Tür. Ohne eine Entschuldigung oder Erklärung verschwanden sie wieder. Seitdem fühlt sich der Rentner in seinem eigenen Zuhause nicht mehr sicher.

Wegen Panikattacke Sanitäter gerufen: Der sieht eine vermeintliche Waffe

Auch sein Enkel, der hier Bernd genannt wird, ist aufgebracht. Der 21-Jährige lebt seit drei Jahren bei seinem Großvater, da er Vollwaise ist und psychische Probleme hat. Er ist auf starke Medikamente angewiesen, leidet unter anderem unter Angstzuständen und Panikattacken.

An jenem Tag war die Angst wieder einmal so schlimm, dass er einen Rettungsdienst verständigte. Doch als der Sanitäter in das Zimmer des 21-Jährigen kam, sah er dort ein Spielzeuggewehr, das am Schrank lehnte.

„Das habe ich irgendwann geschenkt bekommen, als ich noch ein Kind war“, erzählt Bernd Reber. Dem Sanitäter habe er versichert, dass es sich um keine echte Waffe, sondern ein Spielzeug handle. „Ich dachte, damit sei die Sache erledigt.“

Wegen Spielzeuggewehr: Sanitäter ruft die Polizei

Doch der Sanitäter war offensichtlich nicht überzeugt. Unter einem Vorwand verließ er die Wohnung und rief die Polizei, die wenig später eintraf. Josef Reber und sein Enkel ahnten von alledem nichts. Sie warteten im Haus auf Untersuchungsergebnisse, die der Sanitäter versprochen hatte.

Unter dem Vorwand, dass er diese Ergebnisse bekommen werde, wurde Bernd Reber von einem Polizeibeamten, der sich als Sanitäter ausgab, aus dem Haus gelockt und dort festgenommen. Anschließend stürmten die übrigen Beamten die Wohnung – und suchten die vermeintliche Waffe.

Polizei stürmt Wohnung und beschlagnahmt Spielzeug: „Zur Gefahrenabwehr“

In Bernd Rebers Zimmer fanden sie schließlich das Spielzeuggewehr, das zur „Gefahrenabwehr“ beschlagnahmt wurde und „der Vernichtung zugeführt“ wurde. Bernd Reber habe sich „augenscheinlich in einer psychischen Ausnahmesituation“ befunden, heißt es in einer Stellungnahme gegenüber unserer Redaktion.

Die „Softair-Waffe“ sei „nicht auf den ersten Blick“ als solche zu erkennen gewesen. „Es bestand (…) die Gefahr, dass er sich mit der Softair-Waffe in die Öffentlichkeit begeben könnte. Das Führen einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit ist verboten, ein Verstoß gegen das Waffengesetz wäre die Folge.“

Trotz Chaos und Schäden nach Polizeieinsatz: Keine Entschuldigung oder Erklärung

Josef Reber versteht den Einsatz der Polizei zumindest halbwegs. Er ist allenfalls verärgert über den Sanitäter. „Das Gewehr war eindeutig als Spielzeug zu erkennen“, so der 80-Jährige.

Was den Rentner aber empört ist die Tatsache, dass sich im Nachhinein niemand bei ihm gemeldet hat, um sich zu entschuldigen oder zu erklären, was passiert ist. Die Polizisten hätten einfach wortlos das Haus verlassen – Chaos und eine kaputte Tür blieben zurück.

Nach Polizeieinsatz in Rentner-Wohnung: Polizei sieht kein Fehlverhalten

„Anscheinend kann sich die Polizei alles erlauben und braucht sie für nichts zu rechtfertigen. Einen Rechtsstaat stelle ich mir anders vor“, so Reber. Auch seinem Enkel geht es seit dem Einsatz schlecht. „Ich hatte eine Panikattacke und wollte Hilfe. Stattdessen kommt das SEK. Geholfen hat mir das sicher nicht“, sagt Bernd Reber.

Eine Sprecherin der Polizei betont gegenüber unserer Redaktion, dass man kein Fehlverhalten der Beamten erkennen könne. Ein Schaden sei bislang nicht gemeldet worden, werde aber gegebenenfalls natürlich geprüft.

