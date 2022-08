Schwertangriff in Weiden - Passanten überwältigen Täterin: Helfer beschreibt seinen Entschluss

Von: Tanja Kipke, Thomas Eldersch

In Weiden kam es am Dienstagmittag zu einem Angriff auf Passanten, drei Personen wurden verletzt. Ein Ersthelfer äußerte sich jetzt zum Vorfall.

Update vom 23. August, 17.02 Uhr: Eine Frau ging auf Passanten in Weiden los (siehe vorige Updates). Einer der Ersthelfer, der Zivilcourage zeigte und die bewaffnete Frau überwältigte, äußerte sich zu seiner Heldentat gegenüber News5. „Ich hab die Waffe gesehen und dann hab ich mir gedacht jetzt oder nie“, sagt Nicolas S. „Ich bin erst hingegangen und dann hingerannt und hab mir gesagt ‚ich versuch einfach mein Bestes‘“. Er erklärt seinen Entschluss mit den Worten „für das Wohl aller anderen“. Seine Zivilcourage zahlte sich aus, gemeinsam mit anderen Passanten konnte die Frau überwältigt werden.

„Es hätte auch sehr böse enden können“, so Nicolas. Für ihn hieß es nicht „ich will den Helden spielen“. Er habe gewusst, dass die Frau verwirrt ist. Daher habe er anfangs noch versucht, mit ihr zu reden, womit er jedoch keinen Erfolg hatte. Er hielt die Frau schließlich fest und zog sie von den Verletzten weg. Nicolas habe gesehen, dass er das schaffen könne und daher eingegriffen. Nach seiner Tat fühle er sich immer noch zittrig, er versuche immer noch zu verarbeiten, was passiert ist.

Polizei äußert sich zu Zustand der Verletzten in Weiden

Update vom 23. August, 15.25 Uhr: BR-Korrespondent Rudolf Heinz erklärt bei BR24 live, dass es sich bei der Frau wohl um eine 65-Jährige handelt. Sie sei aus dem Auto gestiegen und habe „wild“ Passanten angegriffen. Ein Polizeisprecher erklärt, die Verletzten schweben nicht in Lebensgefahr, es handele sich um leichtere Verletzungen. Man gehe von Schnittverletzungen aus, die Ermittlungen dazu würden noch laufen.

Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, auch die Staatsanwaltschaft sei vor Ort. Eine Vielzahl an Zeugen werde befragt. Die Frau sei zuvor von Passanten zu Boden gebracht worden. „Niemand muss sich selbst in Gefahr begeben“, sagt der Polizeisprecher. In diesem Fall habe die Zivilcourage aber dafür gesorgt, dass die Frau noch schneller gestoppt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die das Geschehen eventuell gefilmt haben, das Material nicht ins Internet zu stellen, sondern den Beamten zukommen lassen. Der Weidener Bürgermeister zeigt sich schockiert über den Angriff. Er dankt allen Einsatzkräften.

Frau greift Passanten mit schwertähnlichem Gegenstand an - Passanten überwältigen sie

Update vom 23. August, 14.57 Uhr: Eine Frau hat mehrere Menschen in Weiden mit einem schwertähnlichen Gegenstand verletzt (siehe Erstmeldung). Wie ein Sprecher der Polizei News5 erklärt, seien die Hintergründe noch unklar. Offenbar hatten Passanten die Frau bereits vor dem Eintreffen der Polizei überwältigt. Insgesamt seien drei Personen verletzt worden, zwei Verletzte befinden sich zur Behandlung im Krankenhaus. „Wir arbeiten mit Hochdruck an der Aufklärung“, so der Sprecher.

Erstmeldung vom 23. August, 13.40 Uhr: Weiden in der Oberpfalz – Die Polizei von Weiden in der Oberpfalz musste am heutigen Dienstag, 23. August, zu einem Großeinsatz in der Innenstadt ausrücken. Eine Frau soll dort mit einem schwertähnlichen Gegenstand Menschen angegriffen haben. Die Beamten sprechen von mehreren Verletzten.

Die Polizei Weiden hat bereits die Ermittlungen übernommen. © NEWS5 / Fricke

Frau greift Menschen mit Schwert an und wird festgenommen

Gegen 11.54 Uhr wurde der Polizei von Weiden mitgeteilt, dass auf dem Unteren Markt eine Frau mit einem schwertähnlichen Gegenstand mehrere Menschen angegriffen haben soll. Vor Ort konnten die Ordnungshüter die Frau schnell festnehmen. Es mussten mehrere Verletzte von Rettungssanitätern behandelt werden. Über die Schwere der Verletzungen und das Motiv war zunächst nichts bekannt. Es bestehe aber keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, so die Polizei. (tel)

In Weiden hat eine Frau mehrere Personen mit einem Schwert angegriffen. © NEWS5 / Wellenhöfer

Mehr in Kürze.

