Weidetiere gerissen: Unterfranken genehmigt Wolf-Abschuss – doch wer kümmert sich?

Von: Felix Herz

Nach mehreren gerissenen Weidetieren greift die Regierung in Unterfranken nun durch und gibt zwei Wölfe zum Abschuss frei. Aber: wer kümmert sich?

Rhön – Am 12. Oktober hat die Regierung von Unterfranken einem Antrag von drei Schäfern aus der Rhön stattgegeben. Sie haben die Entnahme von zwei Wölfen in der Region rund um Bischofsheim in der Rhön genehmigt, berichtet der BR. Auslöser war, dass seit Ende September wiederholt Weidetiere der Schäfer gerissen worden waren.

Mehrere Weidetiere gerissen – Wolf-Probleme in der Rhön

Das Landesamt für Umwelt berichtet laut BR, dass in neun Fällen im Landkreis Rhön-Grabfeld insgesamt zwölf Schafe und drei Ziegen tot aufgefunden worden sind. Zudem werden noch weitere Tiere vermisst. Die DNA-Analyseergebnisse der Wölfe liegen noch nicht vor. Wegen Art und Ort der Fälle gehen Fachleute aber davon aus, dass es sich bei den Tätern um zwei Wölfe handelt.

Nach wiederholten Rissen von Weidetieren im Landkreis Rhön-Grabfeld hat die Regierung von Unterfranken die Entnahme von zwei Wölfen genehmigt. (Symbolbild) © blickwinkel / IMAGO

Für den Raum Oberweißenbrunn und Frankenheim sowie das Naturschutzgebiet Lange Rhön gibt es laut BR nun eine Abschussgenehmigung. Es gibt aber eine Einschränkung: Die Wölfe dürfen nur auf den ausgegrenzten Weideflächen für Nutztiere sowie maximal 1.000 Meter rund um diese Nutztierhaltung abgeschossen werden.

Wer darf schießen – und wer will das überhaupt?

Nun stellt sich die Frage, wer den Wolf-Abschuss tätigen wird. Zunächst einmal ist eine Genehmigung der Regierung nötig, die dem Revierleiter oder Jägern mit Begehungsschein für das Gebiet ausgestellt wird, erklärt der BR. Aber: wer will überhaupt für die Entnahme verantwortlich sein? Dem Bericht zufolge zögern viele Jäger aus Angst vor Wolfsschützern. Man könne bei einem Abschuss mehr falsch als richtig machen, Jäger würden zum Ziel von Attacken in sozialen Medien.

Entgegen dessen ist die Reaktion auf die genehmigte Entnahme meist positiv. Sogar der Bund Naturschutz sieht die Notwendigkeit in dem vorliegenden Fall – mit Einschränkungen. So sei es als letztes Mittel notwendig, Wölfe zu schießen, die gelernt haben, den Herdenschutz zu überwinden. Doch müsse dieser flächendeckend erhöht werden. Damit die Wölfe quasi nicht leichtfertig auf den Geschmack Wolf kommen.

Bleibt nun abzuwarten, wer sich um die Entnahme der zwei Wölfe in dem unterfränkischen Landkreis kümmern wird. Die Genehmigung der Regierung läuft noch bis zum 9. November. (fhz)

