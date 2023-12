„Wucher! Nächstes Jahr woanders“: Gäste kehren Gloria-Weihnachtsmarkt den Rücken

Von: Manuel Rank

Drucken Teilen

Auch dieses Jahr findet der alljährliche Weihnachtsmarkt auf dem Schloss Thurn und Taxis statt. Viele finden: Die Preise sind zu hoch. Doch es gibt auch Lob. © Ralph Peters/imago (Archivbild), Future Image/imago (klein)

Der „Romantische Weihnachtsmarkt auf Schloss Thurn und Taxis“ hat seit November geöffnet. Während viele davon schwärmen, stören sich andere nicht nur an den Preisen.

Regensburg – Der „Romantische Weihnachtsmarkt“ im Schloss Thurn und Taxis in der Regensburger Altstadt hat seit dem 24. November seine Pforten geöffnet. Die Bewertungen könnten nicht unterschiedlicher sein und reichen von „Wucher“ bis hin zu „wunderschön“ mit „romantischer Stimmung“. Bereits seit vielen Jahren findet der Weihnachtsmarkt im Fürstlichen Schloss St. Emmeram statt – dem Stammsitz des Adelsgeschlechts Thurn und Taxis.

Wohl am bekanntesten: Fürstin Gloria von Thurn und Taxis. Die Unternehmerin polarisiert immer wieder mit ihren Aussagen, die medial häufig als rassistisch und homophob wahrgenommen werden. 100 Kunst- und Kulturschaffende hatten im April dieses Jahres so in einem offenen Brief dazu aufgerufen, die Regensburger Schlossfestspiele zu boykottieren. Schirmherrin ist Gloria von Thurn und Taxis.

Weihnachtsmarkt der Fürstin von Thurn und Taxis – Eintrittspreise bis zu zwölf Euro

Der „Romantische Weihnachtsmarkt“ hat jeden Tag geöffnet. Auf der Internetseite wird unter anderem mit „altbayerischen und internationalen Schmankerl“, „traditionellen Handwerkstreiben“ oder einem „Kinderzauberwald“ samt „nostalgischen Fahrgeschäften und naturnaher Streichelzoo“ geworben. Pikant: Für den Weihnachtsmarktbesuch muss ein Extra-Eintrittsticket gekauft werden. Sonntag sowie von Dienstag bis Freitag kostet dieses laut Internetseite für Erwachsene ab 17 Jahren 9,50 Euro, am Montag 6,00 Euro und am Samstag verdoppelt sich der Preis auf 12,00 Euro.

Vor allem an diesem gesonderten Eintrittspreis stören sich viele Besucherinnen und Besucher, wie ein Blick auf die aktuellen Google-Bewertungen des Weihnachtsmarkts zeigt. Stephanie F. gefällt der Weihnachtsmarkt zwar sehr („sehr schöner Weihnachtsmarkt, gerade im Schnee mit den Lichtern wirklich außergewöhnlich“), die Kosten findet sich aber zu hoch. Sie schreibt: „Allerdings mit 12 Euro Eintritt an sa/so absolut überteuert. Es wird jedes Jahr teurer und das ist maßlos übertrieben.“ Auch ein weiterer Nutzer namens Robert N. findet die Tickets überteuert: „Schöner, romantischer Christkindlmarkt. Der Eintrittspreis ist aber deutlich überhöht. Daher nur drei Sterne“.

Nicht nur die Preise werden kritisiert – „traditionelles Handwerkstreiben sehr rar“

Simone S. besuchte den Weihnachtsmarkt vergangenen Samstag und hatte hohe Erwartungen, wie sie schreibt. Doch dass bei einem Eintritt von zwölf Euro nicht „alle Buden/Fahrgeschäfte geöffnet“ waren, habe sie gestört. Auch sei eine Feuerzangenbowle ab 15 Uhr versprochen worden, diese habe es dann aber erst zwei Stunden später gegeben. „Einmal und das war´s“, fällt ihr Fazit aus. Wie aus den Bewertungen herausgeht, gefällt vielen Besucherinnen und Besuchern zwar das „wirklich schöne Ambiente“ auf dem „abwechslungsreichen Weihnachtsmarkt“ (Bewertung von Stefan S.), doch eine häufige Nachricht an die Fürstin: Die Preise sind zu hoch.

Auch auf HolidayCheck – einem Online-Reiseunternehmen – gibt es ähnliche Kritik. Eine Frau meint: „Der Eintritt ist auch ein Wucher. Das ist eine Frechheit. Das war das letzte Mal, dass wir da waren. Schade.“ Ein Weiterer: „Die Fußwege sind in der Regel nur mit Split bestreut und sorgen bei schlechterem Wetter für eine größere Verschmutzung des Schuhwerkes.“ Außerdem sei das im Prospekt versprochene traditionelle Handwerkstreiben sehr rar. Und: Der Weihnachtsmarkt sei stark frequentiert und bereits an den Kassen im Eintrittsbereich müsse man schon Geduld aufbringen.

Bereits vergangenes Jahr fanden manche Besucherinnen und Besucher keine guten Worte über den Weihnachtsmarkt der Fürstin – auch hier ein häufiger Kritikpunkt: die Preise.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie täglich über alle wichtigen Geschichten aus Bayern.)

Viele loben den Weihnachtsmarkt und wollen wieder kommen – „geschmackvoll geschmückt“

Anders sieht das Sabine V., die unter der Woche auf dem Von-Thurn-und-Taxis-Weihnachtsmarkt war.

Ein wirklich romantischer Weihnachtsmarkt im Schlosshof und im Park. Alles ist geschmackvoll geschmückt mit Liebe zum Detail. Eine gute Auswahl an Ständen mit weihnachtlichen Angeboten. Kein Gedränge, man kann in Ruhe bummeln, schauen und genießen. Uns hat es sehr gefallen. Man kann diesen Weihnachtsmarkt nur empfehlen.“

Auch eine andere Besucherin schwärmt vom Weihnachtsmarkt: „Er ist sehr ansprechend gestaltet, wunderbar beleuchtet, schöne Stände, guter Glühwein und leckeres Essen. Ein Besuch lohnt sich definitiv. Und so wie gestern in der passenden Schneekulisse einfach sehenswert!“

Eine Auswahl weiterer Bewertungen des Weihnachtsmarkts der Fürstin von Thurn und Taxis:

„Absolut überteuerter Eintritt, 12 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder. Nein danke, das spende ich lieber an die, die´s dringend brauche.“ (Armin B.)

„Wundervoller Weihnachtsmarkt hier. Eine tolle Mischung aus Lebensmitteln und Waren zum Verkauf.“ (John T.)

„Superschön, aber sehr teuer“ (Julia F.)

„Große Anlage, mitten in Regensburg. Waren zum Christkindlmarkt da, wirklich tolle Atmosphäre. Teuer, aber er ist es wert, vor allem in den Außenanlagen.“ (Thomas K.)

„Sehr schöner Weihnachtsmarkt. Nach vielen Jahren war ich wieder mal dort, da ich eine Freikarte bekam. Den Eintritt kann ich mir eben nicht leisten und auch sonst sind die Preise für mich zu hoch.“ (S. Schaefer)

Insgesamt erhält das Schloss St. Emmeram, Thurn und Taxis, wo der Weihnachtsmarkt stattfindet, eine Google-Bewertung von 4,4 Sternen. Über 2.800 Menschen haben eine Bewertung geschrieben. Doch ein Großteil davon ist über die Führungen im Schloss. Wie die Bewertungen zum Weihnachtsmarkt insgesamt ausfallen, lässt sich nicht sagen.

Der Weihnachtsmarkt im Schloss von Gloria von Thurn und Taxis in der Regensburger Altstadt hat noch bis zum 23. Dezember geöffnet.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.