Weil sie ihm keinen Rabatt von 20 Cent gewährt: Mann geht auf Bäckereiverkäuferin los

Von: Katarina Amtmann

Drucken Teilen

Er wollte ein Brötchen kaufen, hatte aber nicht genug Geld dabei. Der Mann wollte deshalb einen Rabatt - und rastete aus, als er keinen bekam.

Nürnberg - Ein Mann ist am Montag, 18. Dezember, auf eine Kioskmitarbeiterin im Nürnberger Hauptbahnhof losgegangen. Der Grund war, dass sie ihm keinen 20-Cent-Rabatt auf ein Brötchen gewähren wollte. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Mann geht in Nürnberg auf Verkäuferin los - wegen ein paar Cent

In den frühen Morgenstunden des Montags, gegen 5 Uhr, versuchte ein 67-jähriger Mann in einem Bahnhofskiosk in Nürnberg, ein Brötchen für 40 Cent zu kaufen. Da er nicht genug Bargeld dabei hatte, schlug er der 27-jährigen Verkäuferin vor, nur 20 Cent für das Brötchen zu zahlen. Die Frau bestand jedoch auf den vollen Preis. „Daraufhin begab sich der Mann hinter den Tresen und ging in bedrohlicher Weise auf die junge Frau los“, heißt es in der Pressemitteilung der Bundespolizei. Er machte Schlagbewegungen und versuchte, die Verkäuferin zu treffen.

Weil er für ein Brötchen keinen Rabatt bekam, rastete ein Mann in Nürnberg aus (Symbolbild). © IMAGO / Rene Traut

Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Nach Ausraster beim Bäcker: Ermittlungsverfahren gegen 67-Jährigen

Eine Sicherheitsstreife der Deutschen Bahn, die sich in der Nähe befand, bemerkte den Vorfall. Sie hielt den mutmaßlichen Angreifer fest, bis die Bundespolizei eintraf. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen entdeckten die herbeigerufenen Beamten ein griffbereites Messer. Der Angreifer hatte es jedoch nicht benutzt. Niemand wurde verletzt.

Die Bundespolizeiinspektion Nürnberg hat gegen den 67-Jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. (kam)

Immer einen Besuch wert: Die neun charmantesten Altstädte in Bayern Fotostrecke ansehen

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen Merkur.de-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie Merkur.de ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.