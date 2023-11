Weiße Weihnachten in Bayern? Auswertung zeigt, wo die Chance am größten ist

Von: Katarina Amtmann

Für viele gehört Schnee zu einem perfekten Weihnachten dazu, doch oft kommt es anders. Eine Auswertung zeigt nun, wie die Chancen in diesem Jahr stehen.

München - Bayern hat das erste Schneewochenende hinter sich. Auch für die letzte Novemberwoche ist wieder Schneefall angekündigt, der Deutsche Wetterdienst hat sogar eine amtliche Warnung herausgegeben. Doch hält das „Winterglück“ bis Weihnachten an oder schneit es nur in der Vorweihnachtszeit doch pünktlich zu Heiligabend ist von einem Winterwunderland dann keine Spur mehr? Eine Auswertung der Sprachlernplattform Preply zeigt nun, wie gut oder schlecht die Chancen auf Weiße Weihnachten in Bayern stehen.

Sprachlernplattform Preply: Weiße Weihnachten? Data Analysts haben historische Daten seit 1950 über weiße Weihnachten mit Schnee an allen drei Feiertagen für 135 Städte in Deutschland rein statistisch ausgewertet. Anschließend haben die Experten berechnet, welche prozentuale Wahrscheinlichkeit in diesem Jahr auf weiße Weihnachten besteht.

Weiße Weihnachten in Bayern? Die größten Chancen hat die Stadt Hof

Die mit Abstand größte Wahrscheinlichkeit auf Weiße Weihnachten mit Schnee an allen drei Feiertagen haben die Menschen in Oberwiesenthal im Erzgebirge mit 92 Prozent. Auch in Quedlinburg (Sachsen-Anhalt) stehen die Chancen mit 75 Prozent gut. Auf Platz 5 deutschlandweit folgt dann die erste bayerische Stadt: In Hof liegen die Chancen bei 42 Prozent, direkt dahinter folgt Rosenheim mit 36 Prozent. Das Städte-Ranking geht für Bayern demnach gar nicht so schlecht aus, im Bundesland-Ranking läuft es sogar noch besser.

Wird es in Bayern 2023 weiße Weihnachten geben? © IMAGO / Ulrich Wagner

Schnee an Weihnachten? „Wahrscheinlichkeit nirgends so hoch wie in Bayern“

„Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, weiße Weihnachten zu feiern, nirgends so hoch wie im Freistaat Bayern“, ist in der Pressemitteilung von Preply zu lesen. Nach der Auswertung von weißen Weihnachten zwischen 1950 und 2022 für Aschaffenburg bis zur Zugspitze liegt die Chance auf Schnee an den Feiertagen im Freistaat bei rund 27 Prozent. Die größte Chance auf ein Winterwunderland zu Weihnachten hat aber nicht die hochgelegene Zugspitze, sondern - wie bereits genannt - das fränkische Hof.

Weiße Weihnachten in München nicht unwahrscheinlich - Nürnberg lang überfällig

Für München sieht es ebenfalls nicht schlecht aus. Die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten in der Landeshauptstadt liegt in diesem Jahr bei gut 35 Prozent. Seit 1950 hat die Isar-Metropole 25 Mal ein verschneites Fest erlebt. „Damit liegt die Metropole deutlich über dem Durchschnitt in Deutschland, der bei elf weißen Weihnachtsfesten seit 1950 liegt“, so Preply weiter.

In Nürnberg gibt es laut der Sprachlernplattform alle vier Jahre weiße Weihnachten, zuletzt allerdings 2010. Die Franken-Metropole ist also deutlich überfällig für ein verschneites Fest. Die Chance dafür liegt 2023 bei 24 Prozent. (kam)

