Weiße Weihnachten in Franken? Wetter-Experte legt sich fest

Von: Katarina Amtmann

Gibt es in Franken weiße Weihnachten? Ein Experte erklärt die Wahrscheinlichkeit (Symbolbild). © IMAGO / MiS

Anfang des Monats kamen Winterfans in Bayern zeitweise voll auf ihre Kosten. Doch kehrt der Winter inklusive Schnee zu Weihnachten zurück?

Nürnberg - Ein heftiger Wintereinbruch sorgte Anfang Dezember für Aufsehen, besonders im Süden sind die Auswirkungen auch Wochen später noch zu spüren. Im Norden Bayerns waren die Straßen zeitweise aber ebenfalls spiegelglatt. Wird es pünktlich zu Weihnachten erneut weiß oder bleibt es vielleicht grau, nass und trist? Ein Experte gibt nun eine Einschätzung ab - aber der Reihe nach.

Wetter in Franken: 5 Grad am Freitag

Am Samstag ist es in Franken überwiegend bedeckt oder neblig trüb. Vor allem in Mittelfranken kann die Wolkendecke aber gelegentlich auflockern, so Wetter-Experte Stefan Ochs in seiner Prognose für die Regnitz-Region (wetterochs.de). Ab und zu kann es nieseln, ansonsten bleibt es aber niederschlagsfrei. Die Temperaturen liegen bei rund 5 Grad, in der Nacht auf Sonntag kühlt es auf 3 bis 0 Grad ab.

„Am Sonntag setzt von Süden her eine Wolkenauflösung ein. Wie weit diese nach Norden voranschreiten wird, ist noch unklar“, so die Prognose für Franken. Je nach Modell, sei es unterschiedlich. Bei einigen Wetter-Modellen sei im Raum Forchheim Schluss, bei anderen gehe es bis weit über den Main hinaus. Die Höchsttemperaturen liegen bei rund 7 Grad.

Bis zu 8 Grad in Franken: Wechselhaftes Wetter im Anmarsch

„In der nebligen Nacht zum Montag kühlt es auf 0 Grad ab. Für den Montag erwarten die Wettermodelle eine für die Jahreszeit ungewöhnlich rasche Nebelauflösung und anschließend sonniges Wetter bei maximal 8 Grad“, berichtet Ochs in seiner Vorhersage für Franken. In der Nacht zum Dienstag soll es überwiegend klar bleiben, es droht leichter Frost bis -2 Grad. Tagsüber zeigt sich die Sonne, die Temperaturen klettern auf bis zu 5 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag herrscht laut Ochs wechselhaftes, regnerisches und mildes Westwetter.

Weiße Weihnachten? „Chance nur gering“ - Das ist der Grund

„Die Chancen auf eine klassische weiße Weihnacht mit Dauerfrost und Schnee sind nach den vorliegenden Prognosen nur gering“, beginnt Ochs schließlich mit der Weihnachtsprognose. Die Wahrscheinlichkeit gibt er mit unter fünf Prozent an. Der Grund: „Die wechselhafte Westwetterlage soll nämlich über Weihnachten anhalten mit stark schwankenden Temperaturen zwischen 0 und 10 Grad. Da kann es durchaus auch mal bis in tiefe Lagen schneien, aber das ist dann eben nur ein kurzes Intermezzo.“ (kam)

