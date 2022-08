Lebensretter, meldet euch: Junge Frauen holen bewusstlosen Bub aus Wasser und reanimieren ihn

Von: Felix Herz

Im Weißenburger Limesbad schritten zwei junge Frauen zur Tat und retteten einem Kind wohl das Leben. © vifogra / Goppelt

Zwei junge Frauen entdeckten im Limesbad einen leblosen 7-Jährigen, der im Wasser trieb. Sie reagierten schnell – und retteten dem Bub wohl das Leben.

Weißenburg – Glück im Unglück für einen 7-Jährigen im Limesbad in Weißenburg, Landkreis Weißenburg–Gunzenhausen. Wie vifogra.de berichtet, trieb am Sonntagabend, 14. August, ein junger Bub im Wasser eines Schwimmbeckens – regungslos, und ohne Schwimmflügel. Zwei junge Frauen bemerkten dies und zögerten nicht.

Junge Frauen retten Kind das Leben: Er war der Mutter entwischt

Sofort zogen die beiden Frauen das Kind aus dem Entspannungsbecken, brachten ihn an Land und führten Wiederbelebungsmaßnahmen durch. Diese setzten sie fort, bis der Junge nach kurzer Zeit wieder zu Bewusstsein kam.

Laut vifogra.de war der Junge seiner Mutter wohl in einem unbeobachteten Moment ausgebüxt und in das Schwimmbecken gefallen. Er hatte jedoch keine Schwimmflügel an und konnte auch nicht schwimmen.

Polizei Weißenburg sucht die Lebensretterinnen

Jetzt sucht die Polizei Weißenburg nach den beiden Frauen, die dem Jungen wohl das Leben retteten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09 14) 1 86 87 0 bei den Beamten zu melden.

Dem Kind geht es inzwischen wieder gut. Nach dem Vorfall war der Junge noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Jetzt hat die Geschichte aber ein glückliches Ende – dank zweier aufmerksamer Frauen. (fhz)

