Weltberühmte Kirche aus Oberbayern zum Nachbauen - aus Lego

Von: Armin Rösl

Das Original hat allein an der Fassade rund 15.000 Keramikkacheln. Poings Pfarrkirche, die weltweit mit Architekturpreisen ausgezeichnet wurde, gibt es jetzt zum Nachbauen - mit 66 Bausteinen.

Poing – Als im katholischen Kindergarten neben Poings Pfarrkirche der sechsjährige Maximilian Kolb mit Legosteinen versuchte, die Kirche nachzubauen und zum Pfarrer sagte: „Das wär’ doch was, wenn man die Kirche mit Lego bauen könnte“, reifte in Philipp Werner die Idee: Ja, das wär was! Daraus ist jetzt Wirklichkeit geworden.

Zur Adventszeit hat die Pfarrei einen Bausatz herausgebracht, mit dem Poings weltberühmtes und mehrfach ausgezeichnetes Bauwerk nachgebaut werden kann. Mit 66 Klemmbausteinen.

Die sind nicht ausschließlich von Lego, sondern auch von anderen Herstellern. Zusammengetragen in stundenlanger Recherche-Arbeit von Florian Sachs, der bis vor Kurzem seinen Bundesfreiwilligendienst („Bufdi“) in der Poinger Pfarrei St. Michael geleistet hat. Er und Pfarrer Werner haben getüftelt und ausprobiert, welche (Lego-) Steine für die Kirche notwendig sind, die der Form eines Bergkristalls ähnelt. So hatte der 2019 verstorbene Münchner Architekt Andreas Meck das Gotteshaus konzipiert.

2018 wurde Poings neue Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer eröffnet. 2019 wurde sie mit dem renommierten Architekturpreis „Große Nike“ ausgezeichnet (auf Platz 2 landete die Elbphilharmonie in Hamburg) und 2020 mit dem internationalen Preis für sakrale Architektur als schönste moderne Kirche der Welt. Allein die Fassade des Originals hat etwa 15.000 weiße Keramikkacheln.

Weltweit hat „Bufdi“ Florian Sachs im Internet nach den geeigneten kleinen Bausteinen für den Nachbau gesucht. Dann hat die Pfarrei sie bestellt und gekauft – nicht nur für ein Exemplar, sondern für 300. 300 mal 66 Steinchen. Die Kosten für das Material hat Ivo Sadric vom Hotel „Poinger Hof“ übernommen.

An zwei Arbeitsnachmittagen haben Ministrantinnen und Ministranten der Pfarrei St. Michael unter der Leitung der Pfarrgemeinderatsvorsitzenden Claudia Zörnweg die Steine geordnet und abgepackt. 150-mal in Adventskalender (24 kleine Säckchen mit jeweils zwei, drei Steinen), 150-mal als kompletten Bausatz. Pfarrer Werner hat dazu die Bauanleitung erstellt, die jedem Adventskalender bzw. Päckchen beigefügt ist. In 24 Schritten, jeder mit einem Bibelspruch begleitet, kann die Pfarrkirche Seliger Pater Rupert Mayer nachgebaut werden.

Die Adventskalender sind komplett vergriffen, Bausätze aber können noch im Pfarrbüro bestellt werden. Einen Preis verlangt die Pfarrei dafür nicht, bittet aber um Spenden für die Ministrantenwallfahrt nach Rom im Jahr 2024.