Stuttgarter Studenten laden Partyband aus Bayern wieder aus – „Sexistisches Weltbild“

Von: Nadja Pohr

Für die Jubiläumsfeier der Studentenvertretung der Universität Stuttgart wurde die Band „Dorfrocker“ gebucht. Da die Entscheidung auf viel Kritik gestoßen ist, hat man die Musiker kurzerhand wieder ausgeladen.

Stuttgart - Immer wieder kocht das Thema „Cancel Culture“ auf und sorgt für Diskussionen in der Öffentlichkeit. Politikern wie dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) oder Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos/zuvor Grüne) ist die „Cancel Culture“ ein Dorn im Auge. Als im März 2022 die Bewegung Fridays for Future einer Musikerin wegen ihrer Dreadlocks ein Auftrittsverbot aussprach, mahnte Palmer vor einer „gefährlichen“ Entwicklung.

In der Landeshauptstadt Stuttgart gibt es nun ähnliche Diskussionen wegen eines geplanten Auftritts. Es geht um die Jubiläumsfeier der Studentenvertretung der Universität Stuttgart (Stuvus), auf der ursprünglich eine Partyband aus Franken (Bayern) spielen sollte. Aufgrund von massiver Kritik an der Band haben die Studenten die Pläne kurzerhand über Bord geworfen.

Was ist „Cancel Culture“? Von „Cancel Culture“ wird gesprochen, wenn ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen – häufig von Prominenten – öffentlich angeprangert wird. Daraufhin wird zu einem generellen Boykott dieser Personen aufgerufen.

Stuttgarter Studenten canceln Auftritt der „Dorfrocker“ wegen „sexistischem Weltbild“

Die Stuvus feiert in diesem Jahr ihr 10-jähriges Jubiläum und plante ein mehrtägiges Event, bei dem Künstler aus verschiedenen Genres für gute Stimmung bei den Stuttgarter Studenten sorgen sollten. An einem Abend sollte es etwa Partyschlager und volkstümliche Musik geben, wofür die Verantwortlichen die fränkische Band „Dorfrocker“ gebucht hatten. Doch diese Entscheidung habe im Nachgang für viel Kritik gesorgt, schreibt die Stuvus auf ihrer Webseite. Denn den drei Musiker werde „auf ihrer Webseite ein sexistisches Weltbild“ vorgeworfen – der Auftritt der Band wurde nach langer Überlegung nun gecancelt.

Aufgrund von massiver Kritik an der Partyband „Dorfrocker“ hat die Studentenvertretung der Universität Stuttgart den Auftritt auf dem Jubiläumsevent abgesagt. © Dorfrocker

Aussagen wie „kann genauso gut wie eine Frau einparken“, „Was ich mag: blonde Frauen“ auf der Internetseite der Band „Dorfrocker“ oder Songpassagen wie „Es ist so schön wie sie die Glocken schwingt“ (Glöcknerin von Dingolfing) gaben wohl letztlich den Anlass für die Kritik. „Wir setzen uns für ein diskriminierungsfreies Weltbild an der Universität Stuttgart ein. Wir wollen alle Studierenden gleichermaßen vertreten, egal welcher Herkunft, Sexualität, Religion oder in welchem Alter“, begründet die Stuvus.

Uni Stuttgart steht hinter Absage der Partyband „Die Dorfrocker“

Die „Dorfrocker“ haben sich selbst zunächst nicht zu den Vorwürfen und der Ausladung geäußert. Sie profitieren jedoch dennoch von der Absage, denn für die Kosten muss die Stuvus aufgrund des geschlossenen Vertrags trotzdem aufkommen. Ein hohes finanzielles Risiko, wie die Stuttgarter Studenten schreiben.

Rückhalt bekommen sie in ihrer Entscheidung aber von der Uni Stuttgart. „Die Universität Stuttgart hat sich in ihrem Code of conduct zu einem respektvollen Umgang miteinander verpflichtet. Sie soll ein Ort ohne Diskriminierung sein. Daher begrüßen wir es, dass die Band ‚Die Dorfrocker‘, deren Songtexte auch diskriminierende Inhalte haben und deren Sprache Menschen ausgrenzt, nicht auf der stuvus-Veranstaltung auftreten wird“, sagte eine Sprecherin der Bild.