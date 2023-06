Wende in schrecklichem Brandfall: Jugendliche sollen Mann bei Maibaumwache angezündet haben

Von: Felix Herz

Bei einer Maibaumwache im Landkreis Deggendorf ist es zu einem schrecklichen Vorfall gekommen – ein Mann stand in Flammen. Nun stellt sich langsam heraus, dass er wohl angezündet worden ist. (Symbolbild) © Westend61 / IMAGO

Zunächst wurde von einem Unfall ausgegangen, langsam stellt sich aber heraus: Der 40-Jährige wurde bei seiner Maibaumwache wohl angezündet.

Oberpöring – In der Nacht vom 29. April auf den 30. April ereignete sich ein schlimmer Vorfall in Oberpöring, Landkreis Deggendorf. Ein 40-Jähriger hatte laut Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Niederbayern während einer Maibaumwache schwere Brandverletzungen erlitten. Nun kommen weitere Details ans Licht – die nicht mehr auf einen Unfall hindeuten.

Mann brennt während Maibaumwache – es war wohl kein Unfall

Am Donnerstag, 1. Juni, gab die Polizei eine weitere Pressemitteilung bezüglich des Vorfalls von Ende April heraus. Darin berichten die Beamten, dass neue Erkenntnisse ein anderes Licht auf den Fall werfen. Zunächst war das Geschehene erst am Nachmittag des 30. April bei der Polizeiinspektion Plattling angezeigt worden, wonach man von einem Unfall ausgehen musste. Schon die ersten Ermittlungen haben dann aber Verdachtsmomente ergeben, dass der von den Beteiligten „geschilderte Tatablauf mit den erlittenen Verletzungen des 40-Jährigen nicht in Einklang zu bringen waren“, heißt es in der Pressemitteilung.

Heißt: Die Berichte der Beteiligten stimmen so nicht. Laut Polizei führten die intensiv geführten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Deggendorf in enger Zusammenarbeit mit der Kriminalpolizeistation Deggendorf inzwischen zu der Erkenntnis, dass der Mann von zwei Jugendlichen angezündet worden sein muss. Sie hätten den 40-Jährigen zwischen 1.30 Uhr und 2.00 Uhr während der Maibaumwache einer Feuerwehr „mit brennbarer Flüssigkeit besprüht und anschließend die Oberbekleidung mit einem Feuerzeug in Brand gesetzt“. Dann seien Beteiligte hinzugekommen, die den Brand löschten – woraufhin der Mann, offenbar mit schweren Verletzungen, die Örtlichkeit verließ.

Verdacht auf schwere Körperverletzung – wurde das Opfer zum Schweigen gedrängt?

Gegen die zwei Jugendlichen wird nun wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung ermittelt. Doch dabei bleibt es nicht: laut Pressemitteilung haben sich bei den Ermittlungen auch Hinweise ergeben, wonach der 40-Jährige beeinflusst wurde, einen Unfall oder eigenverschuldetes Verhalten anzugeben. Zudem sollen in Absprache gezielte Falschaussagen gemacht worden sein. Daher „richten sich die Ermittlungen auch gegen weitere fünf Anwesende der Maibaumwache wegen des Verdachts der Strafvereitelung und der unterlassenen Hilfeleistung“, heißt es in der Pressemitteilung. Es handelt sich dabei „um einen weiteren Jugendlichen, um zwei Heranwachsende sowie um zwei erwachsene Männer“.

Die schweren Brandverletzungen haben bis heute Folgen für den 40-Jährigen. Noch am 30. April wurde er in eine Spezialklinik eingeliefert, wo laut Polizei mehrere operative Eingriffe durchgeführt werden mussten. Aktuell befindet er sich zwar nicht mehr in stationärer Behandlung, die „schweren Brandverletzungen im Gesicht und im vorderen Körperbereich“ machen aber weitere Anschlussbehandlungen notwendig, schreibt die Polizei abschließend.

