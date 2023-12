Weniger Bier, mehr Softdrinks? Traditionsbrauerei mit Ankündigung - „Günstiger als die Schickimicki-Biere“

Von: Leyla Yildiz

Vom Bierbrauer zum Getränkehersteller: Eine Brauerei aus Bayern reagiert auf den schrumpfenden Biermarkt und plant eine Umsatzverdoppelung mit Softdrinks.

Oettingen - Angesichts der angespannten Situation auf dem deutschen Biermarkt plant die Oettinger-Brauerei, ihre Produktion auf Softdrinks zu erweitern. Stefan Blaschak, der Vorsitzende der Geschäftsführung, kündigte an, dass alkoholfreie Getränke bis 2026 etwa 40 Prozent des Umsatzes ausmachen sollen. Dies entspricht einer ungefähren Verdopplung des aktuellen Anteils.

Oettinger werde „vom Bierbrauer zum Getränkehersteller“, erklärte Blaschak, der im Sommer die Führung des Familienunternehmens übernahm. Er sprach über die neue Strategie. Das Unternehmen plant auch, den Exportanteil von derzeit einem Drittel auf etwa die Hälfte des Umsatzes zu erhöhen. Dies wurde am Freitag, 1. Dezember, vom Unternehmen bekannt gegeben.

Vom Bierproduzenten zum Softgetränke-Hersteller: Oettinger plant Richtungswechsel

Oettinger gehört nach eigenen Angaben mit einer Produktion von etwa acht Millionen Hektolitern zu den größten Getränkeherstellern Deutschlands. Die Brauerei, die 1731 gegründet wurde, beschäftigt rund 800 Mitarbeiter. Neben dem Hauptsitz in Oettingen in Schwaben sind diese auch in Brauereien in Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen und in Braunschweig in Niedersachsen tätig.

Oettinger ist bekannt für preiswertes Bier. Das Unternehmen verzichtet traditionell auf Werbung und Gastronomiebelieferung, um Kosten zu senken. Blaschak erklärte, dass der Biermarkt seit Jahren stagniert. „Wir glauben, dass der Zeitgeist sich ein Stück weit verschiebt.“

Schrumpfender Biermarkt in Deutschland: Produktion von alkoholfreiem Bier verdoppelt

Brauereien haben seit Jahren mit einem schrumpfenden Biermarkt in Deutschland zu kämpfen. Laut dem Statistischen Bundesamt sank der Bierverkauf in Deutschland auch im ersten Halbjahr 2023 - um 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Produktion von alkoholfreiem Bier hat sich jedoch in den letzten zehn Jahren verdoppelt.

Die traditionellen Werte von Oettinger sollen jedoch erhalten bleiben. „Wir sagen, hochwertige Qualität zum fairen Preis“, sagte Blaschak. Oettinger will sich auch in Zukunft bewusst von Konkurrenten abheben, die beispielsweise im Fernsehen werben. „Wir sind sicher fast 60 Prozent günstiger als die Schickimicki-Biere.“

Oettinger trennt sich von Brauerei in Gotha: Paulaner aus München übernimmt Standort

Im letzten Jahr trennte sich Oettinger von der Brauerei in Gotha, Thüringen. Ursprünglich sollte die Produktion dort aufgrund der „negativen Entwicklung des Absatzvolumens im Biermarkt“ eingestellt werden. Schließlich übernahm Paulaner aus München zum Jahreswechsel den Standort.

Laut der zuletzt von Oettinger im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresbilanz erzielte das Unternehmen 2021 einen Umsatz von fast 324 Millionen Euro. Es verzeichnete einen Verlust von etwa 3,8 Millionen Euro. (ly)

