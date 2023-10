Wenn die Mehrwertsteuererhöhung kommt: 2000 Gastro-Betrieben in Bayern droht das Aus

Von: Leyla Yildiz

Ab 2024 soll die Mehrwertsteuer in der Gastronomie wieder erhöht werden. Damit würden auch die Preise wieder steigen - laut einer DEHOGA-Umfrage um 17,8 Prozent.

München - „Im Falle einer Steuererhöhung auf 19 Prozent droht allein in Bayern rund 2000 Betrieben das Aus, bundesweit sind es sogar 12.000 Betriebe.“ Mit dieser klaren Aussage warnt der DEHOGA Bayern vor der bevorstehenden Mehrwehrtsteuererhöhung in der Gastronomie. Sie soll ab dem 1. Januar 2024 greifen und bewirken, dass die Mehrwertsteuer statt bisher sieben Prozent künftig 19 Prozent beträgt.

Bereits vor der Corona-Pandemie lag der Mehrwertsteuersatz für Essen und Getränke in Restaurants bei 19 Prozent, für Speisen zum Mitnehmen bei sieben Prozent. Lediglich Getränke To-Go wurden ebenfalls mit 19 Prozent besteuert. Doch mit der Corona-Krise beschloss die Politik, um den Gastronomen das Geschäft zu erleichtern, künftig auf alles nur noch sieben Prozent zu erheben.

Geplante Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomie: Preise würden wieder steigen

Die Erhöhung würde schlussendlich bedeuten, dass auch die Preise in der Gastronomie wieder ansteigen würden – und zwar um durchschnittlich 17,8 Prozent. Das ergab eine aktuelle Umfrage der DEHOGA. Von den Befragten gaben 94,3 Prozent an, dass sie die Mehrwertsteuererhöhung an ihre Gäste weitergeben werden müssen.

„Die Gastronomen haben keine Spielräume und Reserven mehr, um weitere Kostensteigerungen abzufedern“, sagt Angela Inselkammer, Präsidentin der DEHOGA-Bayern. „Nur mit den sieben Prozent ist es bisher gelungen, die gestiegenen Kosten für Energie, Lebensmittel und Personal zumindest teilweise aufzufangen.“

Bei einem Restaurantbesuch müssen Kunden ab dem 1. Januar 2024 wieder mehr bezahlen. © Westend61/Imago

Ab Januar erhöhte Mehrwertsteuer für die Gastronomie: Auswirkungen wären groß

Was teurere Preise für Essen und Getränke für die Gastronomen bedeuten, dürfte in Zeiten der Inflation jedem klar sein: Schwindende Gästezahlen, Verlust von Umsatz sowie weitere Betriebsschließungen. Angela Inselkammer sagt: „Wir wollen, dass Gastronomie bezahlbar bleibt sowie die kulinarische Vielfalt und Esskultur in unserem Land erhalten werden.“ (ly)

