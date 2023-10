„Wer verdammt macht diese Sch****?“ – Bayerisches Tierheim nach Hundefund entsetzt

Von: Katarina Amtmann

Das Tierheim Kulmbach hat mehrere verwahrloste, ängliste Hunde aufnehmen müssen. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Kulmbach - Das Tierheim Kulmbach ist entsetzt über das Schicksal mehrere Hunde. An einem Abend Anfang Oktober habe man einen Anruf der Polizei zu zwei „kleinen, verwahrlosten, ängstlichen Hunden“ erhalten, die auf einem Grundstück in Hörlinreuth/Thurnau gefunden worden waren.

„Bitte nicht, nicht schon wieder“: Tierheim mit emotionalem Facebook-Post

„Als wir mit dem Findern telefoniert haben, gingen alle Alarmglocken an“, berichtet das Tierheim in einem Facebook-Post. Man habe sich gedacht: „Bitte nicht, nicht schon wieder.“ Und doch sei genau das eingetreten. Zwei unkastrierte Rüden, ungefähr ein Jahr alt. Sie hätten sich in dem gleichen Zustand befunden wie acht Ende Juli ausgesetzte Tiere. Kurz darauf habe man schon die nächste Nachricht - diesmal über Facebook - erhalten. Erneut zwei ängstliche, verwahrloste Hunde, die in Kemmern (nahe Bamberg) gefunden worden waren.

Das Tierheim Kulmbach zeigt sich nach einem Hunde-Fund schockiert. © Tierheim Kulmbach (Collage: Merkur.de)

„Wer verdammt macht diese Sch****?“ Tierheim entsetzt nach Hunde-Fund

„Alles die gleichen, die mit größter Sicherheit zusammen gehören.“ Denn das Tierheim vermutet, dass die Tiere alle aus der gleichen Herkunft stammen. „Wer verdammt macht diese Sch****?“, fragen die Tierschützer in dem Facebook-Beitrag wütend.

„Ein Mensch ohne Hirn und Verstand“, antwortet eine Frau in den Kommentaren. „.Ich könnt kotzen, die Menschen haben kein Verantwortungsbewusstsein mehr“, „Ich kann nicht schreiben was ich grad denke…“ oder „Das ist furchtbar“, ist ebenfalls zu lesen. Der Beitrag wurde in wenigen Tagen bereits fast 900 Mal geteilt.

Bereits Ende Juli acht Fundhunde entdeckt - Happy End für sieben von ihnen

Eine gute Nachricht hat das Tierheim aber auf Merkur.de-Nachfrage auch: Von den Ende Juli gefundenen acht Tieren, konnten sieben in ein gutes, neues Zuhause vermittelt werden. Ein Hund habe jedoch leider erlöst werden müssen. (kam)

