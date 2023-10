Wer wird das Nürnberger Christkind? Bürgerinnen und Bürger haben die Qual der Wahl

Von: Lisa Metzger

Alle zwei Jahre wählt Nürnberg ein neues Christkind. Zwölf Bewerberinnen sind im Rennen um den Begehrten Titel. Nun darf auch die Bevölkerung abstimmen, welches Mädchen es werden soll.

Nürnberg - Es ist ein Ehrenamt, das in Nürnberg äußerst beliebt und über die Grenzen der Stadt bekannt ist: Das Nürnberger Christkind. Mit einer goldenen Lockenperücke und einem Engelsgewand verkleidet sich ein auserwähltes Mädchen, um traditionell den weltberühmten Nürnberger Christkindlesmarkt von der Empore der Frauenkirche zu eröffnen. Alle zwei Jahre wechseln dabei die Kandidatinnen – nun stehen zwölf Nürnbergerinnen im Rennen um den Titel.

Seit Samstag (14. Oktober) dürfen die Nürnbergerinnen und Nürnberger darüber abstimmen, welche Kandidatin am Ende ihr Christkind werden soll und damit eine Runde weiterkommt. Wer das Potenzial hat, entscheidet letzten Endes eine Jury. Am 30. Oktober wird bekannt gegeben, wer das neue Christkind werden soll.

In der Adventszeit mehr als 150 Auftritte: Der Job des Nürnberger Christkind

Das Nürnberger Christkind hat dabei keinen leichten Job: Neben der Einweihung des Weihnachtsmarkts, muss die junge Frau heuer mehr als 150 Auftritte während der Adventszeit als Christkind absolvieren, sagte Christkind-Betreuerin Susanne Randel. Dazu gehören Rundgänge auf dem Weihnachtsmarkt, aber auch Besuche in Altenheimen, Kindergärten oder Behinderteneinrichtungen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Nürnberg, Bayern, flankieren die Rauschgoldengel das „Christkind“ auf der Empore der Frauenkirche bei der Eröffnung. © Dwi Anoraganingrum/Imago

Die Bewerberinnen mussten bereits vorab gewisse Voraussetzungen erfüllen: zwischen 16 und 19 Jahre alt sein, mindestens eine Größe von 1,60 Meter haben – das ist seit 1969 festgelegt. Darüber hinaus muss das Christkind – zwecks der einzelnen Aufgaben – schwindelfrei, wetterfest und belastbar sein. Und: eine Frau. Denn Jungen sind weithin vom Wettbewerb ausgeschlossen.

Das Nürnberger Christkind: Jungs dürfen nicht mitmachen

Warum das so sei, fragte neulich auch ein Leser der „Nürnberger Nachrichten“ – die Antwort: Tradition. „Schon seit dem 16. Jahrhundert tritt – gemeinsam mit Maria, Josef, dem Jesuskind und anderen Weihnachtsfiguren – eine von einem Mädchen dargestellte Christkindfigur mit weißem Kleid und goldener Krone bei Umzügen in Erscheinung“, sagte eine Sprecherin der Stadt gegenüber der Deutschen Presseagentur. „Wir haben keinen Zweifel daran, dass die Grundbotschaft unseres Christkinds durch Menschen jeden Geschlechts vermittelt werden könnte, wollen an dieser Stelle aber der genannten Historie Rechnung tragen und auch unserer Tradition treu bleiben: Unser Christkind ist eine weibliche Figur.“

Das Christkind der vergangenen Jahre hieß Teresa Windschall. Die verbleibenden zwölf Kandidatinnen wurden auch von ihr mitausgesucht. Das Online-Voting der Bürgerinnen und Bürger läuft noch bis einschließlich Montag, 23. Oktober. Danach wird die Jury unter den sechs Besten die Siegerin aussuchen und am 30. Oktober küren.

