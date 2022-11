„Werden alle Register ziehen“: Bayern fordert EU-Veto gegen Cannabis-Legalisierung

Teilen

Der private Eigenanbau von Cannabis soll unter anderem in begrenztem Umfang erlaubt werden. © IMAGO/Emmanuele Contini

Bayerns Gesundheitsminister Holetschek warb bei der EU-Kommission für einen Einspruch gegen die geplante Cannabis-Legalisierung. Im Netz gibt es dafür viel Kritik.

München - Seit auf Bundesebene die Ampel regiert, gab es aus Bayern immer wieder Gegenwind gegen die Politik von SPD, Grünen und FDP. Ein Projekt schrieb sich die neue Koalition schon im Wahlkampf vor der letztjährigen Bundestagswahl auf die Fahne: die Legalisierung von Cannabis. Im Oktober stellte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) dazu nun ein Eckpunktepapier vor. Die bayerische Staatsregierung war von Anfang an gegen die Cannabis-Legalisierung. Deshalb wurde der Freistaat jetzt direkt bei der EU vorstellig.

Lauterbach stellt Eckpunktepapier für Cannabis-Legalisierung vor - für Holetschek ist es rechtswidrig

In Lauterbachs Eckpunktepapier stand unter anderem, dass Cannabis und Tetrahydrocannabinol (THC) künftig rechtlich nicht mehr als Betäubungsmittel eingestuft werden sollen. Zudem soll der Eigenkonsum von Cannabis bis zu einer Höchstmenge von 20 bis 30 Gramm erlaubt werden. Die dafür nötige Produktion, Lieferung und der Vertrieb sollen innerhalb eines lizenzierten und staatlich kontrollierten Rahmens zugelassen werden. Auch der private Eigenanbau soll in begrenztem Umfang legalisiert werden.

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Bayern will da aber nicht mitmachen. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) warb in Brüssel nun für einen Einspruch der EU-Kommission gegen die Ampel-Pläne zur Legalisierung von Cannabis. „Die geplante Cannabis-Legalisierung der Bundesregierung ist nicht nur gesundheitsgefährdend, sondern verstößt nach meiner Überzeugung auch gegen Europarecht“, sagte der CSU-Politiker am Mittwoch (16. November). Zuvor hatte er sich in der belgischen Hauptstadt mit der zuständigen Generaldirektorin der EU, Monique Pariat, getroffen.

Holetschek will im Kampf gegen die Cannabis-Legalisierung bis zum Äußersten gehen

Laut Holetschek sei die Legalisierung von Cannabis gemäß dem Schengener Durchführungsübereinkommens von 1990 und dem EU-Rahmenbeschluss von 2004 rechtswidrig. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs verbiete dies ebenfalls. „Lediglich ein streng überwachter Handel, der der Verwendung für medizinische oder wissenschaftliche Zwecke dient, ist davon ausgenommen“, so Bayerns Gesundheitsminister weiter. „Eine Legalisierung des Handels mit Cannabis zu Genusszwecken im nationalen Alleingang ist somit nicht möglich.“

Der CSU-Politiker zeigte sich zuversichtlich, dass die EU-Kommission die bayerischen Sorgen teilt: „Ich bin optimistisch, dass die EU-Kommission als ausgleichendes Element auf die hitzige Legalisierungsdebatte in Deutschland einwirken wird.“ Abschließend schickte Holetschek eine klare Botschaft nach Berlin: „Bayern ist strikt gegen eine Legalisierung von Cannabis und wird auch auf Bundesebene alle Register ziehen, um das Gesetz zu verhindern, sollte es so weit kommen.“

Kritik: Ausbleibende Cannabis-Legalisierung ein indirekter Aufruf zum Alkohol trinken

Unter dem Tweet des bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege zu Holetscheks Brüssel-Reise und seiner klaren Positionierung gegen die Cannabis-Legalisierung hagelte es Kritik. Für die meisten Nutzer ist unverständlich, dass Bayern auf der einen Seite Cannabis nicht legalisieren möchte, auf der anderen beim Verkauf von Alkohol nichts unternehmen will.

„Wenn Gesundheitsschutz so wichtig ist, lieber Klaus Holetschek, warum fordert ihr Kollege Markus Söder Leute dazu auf, Alk zu konsumieren, obwohl daran in Deutschland 75.000 Menschen im Jahr sterben? Von sauberem Cannabis dagegen ist noch nie jemand gestorben. Liegt das an der Brauereilobby?“, schrieb eine Person. Eine weitere Person sieht das Festhalten am Cannabis-Verbot auch als indirekte Aufforderung zum Konsumieren von Alkohol: „Nach meiner Überzeugung ist der Aufruf ‚trinkt lieber Weißbier, das ist besser und gesünder als Cannabis‘ ein weitaus fataleres Signal: mit Blick auf Jugendschutz, aber mehr noch mit Blick auf politische Verantwortung und der Pflicht zur Wahrheit!“

Gesundheitsminister Lauterbach kündigte unlängst an, dass die Cannabis-Legalisierung ohnehin erst im Jahre 2024 Realität werden könne. (jg)

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.