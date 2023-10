Werkstatt in Flammen: Mehr als 100 Feuerwehrkräfte im Einsatz im Landkreis Hof

Von: Lisa Metzger

Feuerwehrleute stehen zusammen, um den Einsatz zu besprechen. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Am Samstagabend (7. Oktober) geriet eine Werkstatt in Helmbrechts (Landkreis Hof) in Brand. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern, doch der Schaden ist immens.

Helmbrechts - Mehr als 100 Feuerwehrkräfte mussten am Samstagabend (7. Oktober) ausrücken, um einen Brand in Ort, einem Ortsteil von Helmbrechts im Landkreis Hof unter Kontrolle zu bringen. Laut der Polizei war das Feuer in einer Werkstatt ausgebrochen und drohte auf das daran angebaute Wohnhaus überzugreifen. Dessen Bewohner konnten sich aber rechtzeitig in Sicherheit bringen.

100.000 Euro Schaden – Bilanz des Feuers in der Werkstatt

Die Feuerwehr musste mit einer massiven Rauchentwicklung kämpfen. Verletzt wurde bei dem Brand laut Polizei aber niemand. Der geschätzte Schaden ist mit rund 100.000 Euro aber immens. Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu eingeleitet.

