Werkstatt-Riese wird Opfer von Cyberangriff – Folgen auch für die Kunden

Von: Felix Herz

Die Werkstattkette ATU wurde Opfer eines Cyberangriffs. Kunden müssen nun mit Einschränkungen rechnen. (Symbolbild) © Geisser / IMAGO

Die Werkstattkette ATU wurde Opfer eines Cyberangriffs, verschiedene Systeme funktionieren derzeit nicht mehr. Das hat auch Folgen für die Kunden.

Weiden in der Oberpfalz – Am Donnerstag, 18. Mai, hat es einen Cyberangriff auf die Werkstattkette ATU gegeben. Wie das Unternehmen mit Sitz in Weiden in der Oberpfalz am Freitag, 19. Mai, mitteilte, habe dies auch Auswirkungen auf die Kunden der vielen Werkstatt-Filialen in ganz Bayern.

Werkstattkette in Bayern wird Cyberangriff-Opfer: Folgen für Kunden

Der Cyberangriff hatte mehrere Server des Unternehmens zum Ziel. Nach Angaben der Werkstattkette funktionieren derzeit verschiedene Systeme nur noch teilweise oder sogar gar nicht mehr. Zwar sei der Filialbetrieb weiterhin möglich, Kunden müssen aber aktuell mit vielerlei Einschränkungen rechnen. Hinsichtlich längerer Wartezeiten bittet man zum Beispiel um Geduld.

Der Internetauftritt von ATU Deutschland war am Freitag zunächst nicht erreichbar. Auch die telefonische Erreichbarkeit sei betroffen, teilte das Unternehmen mit.

Dauer der Folgen des Cyberangriffs unklar – Arbeit an „Gegenmaßnahmen“

Wie lange die IT-Systeme der Werkstattkette noch gestört sein könnten, ist aktuell noch unklar. Das Unternehmen teilte mit, man analysiere den Angriff und arbeite an „geeigneten Gegenmaßnahmen“.

Die Werkstattkette ATU gehört zur französischen Mobivia-Gruppe und betreibt nach eigenen Angaben rund 550 Filialen in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen beschäftigt demnach etwa 10 000 Mitarbeiter und erwirtschaftet etwa eine Milliarde Euro Umsatz pro Jahr. (fhz mit Material von dpa)

Immer wieder kommt es in Deutschland zu Cyberangriffen – dagegen versucht sich die Bundesrepublik weiter zu wappnen.

