Gewitter am Montagabend: DWD gibt amtliche Warnung für Teile Frankens heraus

Von: Katarina Amtmann

In Franken drohen am Abend Gewitter (Archivbild) © IMAGO / Addictive Stock

Der DWD warnt in Teilen Bayerns vor starken Gewittern am Montagabend, auch Franken ist betroffen.

Nürnberg - Alles neu macht der Mai – oder doch nicht? Die Meinungen über die Mai-Prognose gehen bei Wetter-Experten auseinander. Der Monat begann vielerorts regnerisch.

Meteorologe Jan Schenk von The Weather Channel sprach in der letzten Woche von einem „nassen Mai“. Jeden, der sich auf sommerliche Temperaturen von 25 bis 30 Grad gefreut hatte, müsse er enttäuschen. Nun scheint sich die Lage aber geändert zu haben und die Bayern können sich doch noch auf sommerliche Temperaturen im Mai freuen.

Wetter in Bayern: DWD warnt in Franken vor starkem Gewitter

Am Montag soll es mit den Gewittern aber erstmal weitergehen. Und tatsächlich: Der Deutsche Wetterdienst warnt derzeit vor starkem Gewitter – auch Franken ist betroffen.

Kreis und Stadt Fürth (bis 19.30 Uhr)

Kreis Roth (bis 19.30 Uhr)

Kreis und Stadt Ansbach (bis 20 Uhr)

Kreis Weißenburg-Gunzenhausen (bis 20 Uhr)

In Teilen Frankens drohen Gewitter. © Screenshot DWD

Gewitter in Bayern: Auch München betroffen

Aber auch in anderen Teilen Bayerns drohen am Abend Gewitter, so zum Beispiel in München oder Traunstein. (kam)