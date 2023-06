„Schwere Gewitter, Orkanböen, Großhagel“: Amtliche DWD-Warnung – Unwetter-Gefahr in Bayern

Von: Felix Herz

Die Unwetter-Serie in Bayern geht weiter – und hat am Donnerstag einen vorläufigen Höhepunkt. Ab Mittag soll es im Freistaat hoch hergehen.

München – Zwischen großer Hitze und schweren Gewittern mit folgenreichen Schäden ist in Bayern derzeit alles dabei. Der gestrige Mittwoch, 21. Juni, war geprägt von Hitze am einen und teils schweren Unwettern am anderen Ort. Am heutigen Donnerstag, 22. Juni, geht es nahtlos weiter – mit dem Unterschied, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits seit gestern eindringlich vor den heutigen Wetterereignissen warnt.

„Schwere Gewitter, Hagel, Starkregen, Orkanböen“: Eindringliche Warnung des DWD

Seit Mittwoch ist der komplette Freistaat in der DWD-Warnkarte mit roten Streifen versehen. Dies steht für „Vorabinformation Unwetter“, ist also eine Warnung, die im Voraus herausgegeben wird. Am Donnerstag soll es demnach in ganz Bayern zu „schweren Gewittern“ kommen. Die Warnung gilt für den Zeitraum 13 Uhr bis Freitagfrüh, 4 Uhr. Am Morgen und Vormittag soll es dagegen noch heiß bleiben, damit ist es der „3. Tag der Warnsituation in Folge“ schreibt der DWD über die anhaltende Hitze.

Die Unwetter-Serie in Bayern reißt nicht ab. Am Donnerstag, 22. Juni, soll es zunächst wieder sehr heiß werden – ab Mittag warnt der DWD aber flächendeckend vor schweren Gewittern. (Symbolbild) © imagebroker / IMAGO / Screenshot DWD / Merkur-Collage

Dann geht es aber los mit den Unwettern. Dazu heißt es vonseiten des Deutschen Wetterdienstes: „Ab Donnerstagnachmittag bilden sich von Südwesten her immer häufiger teils schwere Gewitter. Lokal können in Verbindung mit diesen Gewittern heftiger Starkregen mit Mengen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Sturm- bis Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km/h und Hagel um 5 cm auftreten“.

Doch damit nicht genug. Vereinzelt seien sogar „Großhagel mit Korngrößen um 7 Zentimeter“ sowie „Orkanböen bis 140 Km/h“ möglich. Erst in der zweiten Nachthälfte am Freitag, 23. Juni, nehme die Unwetter-Gefahr vom Westen her langsam ab.

„Amtliche Warnung vor schweren Sturmböen“ am Alpenrand

Eine kleine Ausnahme stellt der Alpenraum dar – denn hier warnen die Experten vom DWD bereits am Morgen vor „schweren Sturmböen“ ab 1500 Metern Höhe. Neben der Hitze und der für ganz Bayern geltenden Unwetter-Warnung heißt es hier bereits ab 9 Uhr Achtung vor Windgeschwindigkeiten bis 90 Km/h. (fhz)

