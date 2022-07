„Höchste Warnstufe“: Hitzespitze trifft Bayern – Sorgen vor „extremer Trockenheit“

Von: Felix Herz

Teilen

Der Sommer lässt die Muskeln spielen – und in Bayern wird es richtig heiß. Damit einher geht eine extreme Trockenheit, die mehr und mehr Sorgen macht.

München – Die Temperaturen zum Wochenausklang sind sommerlich warm. Auch am Wochenende wird das Wetter in Bayern angenehm, die Grade pendeln sich von Freitag bis Sonntag laut wetter.net bei etwa 22 bis 30 Grad ein. Im Westen von Deutschland und in Frankreich zeigt sich aber bereits, was auf Bayern in der nächsten Woche zukommt.

Und von ‚angenehm‘ kann dann nicht mehr wirklich die Rede sein, vielmehr heißt es bei den Experten, das mitunter größte Problem sei die „extreme Trockenheit“.

Extremes Wetter in Bayern: Hitzeschub und brutale Trockenheit

Von Montag bis Mittwoch, 18. bis 20. Juli, wird es richtig heiß in Bayern. Zunächst sind „nur“ mit Temperaturen rund um 35 Grad zu rechnen, Dienstag und Mittwoch sind aber „Anwärter auf Spitzenwerte um oder nahe 40 Grad“, schreibt der Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Die genauen Vorhersagen bei den Experten:

Wochenende, 15. bis 17. Juli: Gemäßigtere Temperaturen, zwischen 22 und 30 Grad.

Gemäßigtere Temperaturen, zwischen 22 und 30 Grad. Montag, 18. Juli: 24 bis 35 Grad.

Dienstag, 19. Juli: 28 bis 39 Grad.

Mittwoch, 20. Juli: 28 bis 40 Grad.

Donnerstag, 21. Juli: 27 bis 38 Grad.

Und während es zur selben Zeit im letzten Jahr zu der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal kam, ist im Juli des Jahres 2022 von Regen keine Spur. Von einem Extrem ins nächste – die brutale Dürre macht Bayern zu schaffen. So sei „Regen bis weit in die nächste Woche nicht in Sicht“.

Es sind Auswirkungen des Klimawandels, die Bayern mehr und mehr zu spüren bekommt. Im Gespräch mit Merkur erklärte eine Expertin, was insbesondere München bevorstehen könnte.

Im Juli 2022 rollt eine heftige Hitzewelle über den Freistaat hinweg (Symbolbild). © Panthermedia / IMAGO

(Übrigens: Unser Bayern-Newsletter informiert Sie über alle wichtigen Geschichten aus dem Freistaat. Melden Sie sich hier an.)

Höchste Warnstufe“: Regierung reagiert auf Waldbrandgefahr

„Die Wald- und Wiesenbrandgefahr erreicht in den kommenden Tagen erneut die höchste Warnstufe“, erklärt Meteorologe Jung und warnt vor unvorsichtigem und fahrlässigem Verhalten. Schon am Donnerstag, 14. Juli und bei erwarteten Temperaturen in Höhe von etwa 30 Grad, weitet die Regierung Oberbayern die Luftbeobachtungsflüge aus.

Denn: „Aufgrund zunehmender Trockenheit weist der allgemeine Waldbrandgefahren-Index für weite Bereiche Oberbayerns aktuell eine hohe Waldbrandgefahr aus (Stufe 3 und 4)“, heißt es in einer Pressemitteilung der Regierung Oberbayern. Daher wird dringend darum gebeten, im Wald mit absoluter Wachsamkeit Feuer zu vermeiden. Ob heftige Gewitter oder extreme Hitze – das Wetter in Bayern hält die Menschen im Sommer 2022 in Atem. (fhz)

Wann ist es Ihnen zu heiß?

Alle News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer brandneuen Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.